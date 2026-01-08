PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Dans une fin de match complètement folle lors du Trophée des Champions, l’Olympique de Marseille s’est fait renverser par le Paris Saint-Germain aux tirs au but (2-2), malgré une belle polémique arbitrale.

Ce jeudi soir, le club phocéen pensait mettre fin à 14 ans de disette en remportant son premier trophée depuis 2012. Mais cela n’a pas été le cas puisque Marseille a finalement échoué face au PSG lors du Trophée des Champions, disputé entre la reprise de la L1 et la suite de la Coupe de France.

Le penalty discutable pour Greenwood n'a pas suffi

Bien mal embarqué après l’ouverture du score de Dembélé en première période (13e), l’OM avait pourtant réussi à renverser la tendance en deuxième période. Grâce notamment à une décision litigieuse de l’arbitre, puisque Marseille était revenu dans le match avec un penalty généreusement offert à Mason Greenwood. En face-à-face avec Lucas Chevalier, l’attaquant anglais a sauté par-dessus le gardien français sans être touché dans la surface, mais Monsieur Leonard avait quand même désigné le point de penalty. Une offrande transformée par Greenwood (76e). Ce qui a eu le don d’énerver tous les supporters du PSG, qui estiment que l’attaquant marseillais a clairement simulé.

Qu'importe au final pour les Parisiens, car si Marseille pensait avoir fait le plus dur en passant devant à la toute fin du temps réglementaire avec un but contre son camp de Pacho (87e), Ramos a d'abord ramené tout le monde à égalité au bout du temps additionnel (90e+5). Avant que Chevalier ne multiplie les exploits lors de la séance de tirs au but pour offrir un nouveau titre, le premier de l’année 2026, au PSG. Au grand dam de l’OM, qui a cru remporter son premier trophée depuis 2012, mais qui malgré cette décision arbitrale litigieuse a échoué, une nouvelle fois contre Paris.