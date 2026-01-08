ICONSPORT_281658_0035

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

PSG08 janv. , 21:15
parAlexis Rose
6
Dans une fin de match complètement folle lors du Trophée des Champions, l’Olympique de Marseille s’est fait renverser par le Paris Saint-Germain aux tirs au but (2-2), malgré une belle polémique arbitrale.
Ce jeudi soir, le club phocéen pensait mettre fin à 14 ans de disette en remportant son premier trophée depuis 2012. Mais cela n’a pas été le cas puisque Marseille a finalement échoué face au PSG lors du Trophée des Champions, disputé entre la reprise de la L1 et la suite de la Coupe de France.

Lire aussi

TdC : Le PSG fait pleurer l'OM sur un miracleTdC : Le PSG fait pleurer l'OM sur un miracle

Le penalty discutable pour Greenwood n'a pas suffi

Bien mal embarqué après l’ouverture du score de Dembélé en première période (13e), l’OM avait pourtant réussi à renverser la tendance en deuxième période. Grâce notamment à une décision litigieuse de l’arbitre, puisque Marseille était revenu dans le match avec un penalty généreusement offert à Mason Greenwood. En face-à-face avec Lucas Chevalier, l’attaquant anglais a sauté par-dessus le gardien français sans être touché dans la surface, mais Monsieur Leonard avait quand même désigné le point de penalty. Une offrande transformée par Greenwood (76e). Ce qui a eu le don d’énerver tous les supporters du PSG, qui estiment que l’attaquant marseillais a clairement simulé.
Qu'importe au final pour les Parisiens, car si Marseille pensait avoir fait le plus dur en passant devant à la toute fin du temps réglementaire avec un but contre son camp de Pacho (87e), Ramos a d'abord ramené tout le monde à égalité au bout du temps additionnel (90e+5). Avant que Chevalier ne multiplie les exploits lors de la séance de tirs au but pour offrir un nouveau titre, le premier de l’année 2026, au PSG. Au grand dam de l’OM, qui a cru remporter son premier trophée depuis 2012, mais qui malgré cette décision arbitrale litigieuse a échoué, une nouvelle fois contre Paris.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_281665_0069
Serie A

« Fils de p… » Mike Maignan craque !

ICONSPORT_161895_0014
Bordeaux

Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie

Arsenal Liverpool
Premier League

PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros

Fil Info

09 janv. , 00:00
« Fils de p… » Mike Maignan craque !
08 janv. , 23:00
Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie
08 janv. , 22:55
PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool
08 janv. , 22:47
Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros
08 janv. , 22:30
LOSC-OL change d'arbitre, ça grogne
08 janv. , 22:00
PSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanche
08 janv. , 21:58
Supercopa : Le Real remporte le derby et rejoint le Barça en finale
08 janv. , 21:40
OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Derniers commentaires

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Une finale ça se gagne et ça paris sait très bien le faire, la marque des champions mon frère !!!

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

L'arbitre abien donne un penalty inexistant....

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Je pense que l arbitre il c est pas trompé, il connaît quand même les règles mieux que nous, y a que lui qui pourra nous dire pourquoi il a siffler penalty

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Et pourtant luiz Enrique a reconnu que L OM était supérieur ce soir, c'est luis qu'il a dit

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Oui oui continues dans tes rêves 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading