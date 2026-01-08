TdC : Le PSG fait pleurer l'OM sur un miracle

L’OM est passé à quelque secondes d’un premier titre depuis 2012, mais c’est le PSG qui a eu le dernier mot aux tirs au but dans le Trophée des Champions (2-2, 4-1 aux tirs au but).
A Koweit City, le Paris SG bat Marseille 2-2 (4-1 tab)
Buts pour Marseille : Greenwood (76e sp), Pacho (87e csc)
Buts pour le PSG
: Dembélé (13e), Ramos (95e)
Le PSG
et l’OM s’affrontaient ce jeudi soir au Koweit, pour le premier titre de l’année 2026. Dans un stade de Koweit City bien garni, c’est le Paris SG qui prenait logiquement les devants rapidement, avec une boulette de Geronimo Rulli dans la relance puis dans sa sortie, pour permettre à Ousmane Dembélé d’ouvrir le score (0-1, 13e). Paris semblait alors parti pour asseoir sa domination et dérouler comme il sait le faire, mais c’était sans compter sur la résistance et l’abnégation des Marseillais.
Le match s’animait et Chevalier avait tout du héros avec le PSG
grâce à plusieurs parades décisives, dont un enchainement face à Paixao (56e) puis Gouiri (57e). En revanche, le gardien français était beaucoup moins inspiré sur sa sortie devant Greenwood, provoquant un pénalty après avoir hésité à sortir. Il n’en fallait pas plus pour l’Anglais qui s’effondrait au bon moment, avant de se faire justice du point de pénalty (1-1, 76e). Cela sentait le KO et cela profitait à l’OM. Sur un centre dangereux de Traoré, Pacho s’interposait mais trompait son propre gardien (2-1, 87e).
Ramos et Chevalier, les héros du PSG
Habitué à sauver des situations désespérées, le PSG
faisait sa spéciale au bout des arrêts de jeu. Sur un long ballon, Barcola avait la lucidité de remettre de la tête sur Ramos, qui fusillait Rulli pour égaliser (2-2, 95e). Tout le monde prenait la direction des tirs au but.
Un exercice que le PSG
maitrise comme personne, avec de nouveau deux tentatives arrêtées par Chevalier (O’Riley et Traoré) et un sans-faute de la part de Ramos, Vitinha, Mendes et Doué. De quoi faire pleurer quelques joueurs marseillais, qui se voyaient bien soulever un premier trophée depuis 2012. Mais l’expérience parisienne a fait la différence, dans un match où l’OM a longtemps fait jeu égal.