Odobert

PSG : Ce Titi qui veut faire pleurer Paris en C1

PSG13 nov. , 23:00
parAlexis Rose
0
Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Wilson Odobert ambitionne de faire mal au club de la capitale française avec son club de Tottenham en Ligue des Champions.
Faire tomber les champions d’Europe en titre, le Bayern Munich a réussi ce petit exploit avant la trêve internationale de novembre. Sur la pelouse du Parc des Princes, et alors que le PSG avait quelques absents de marque, le club allemand l’a emporté 2-1. Autant dire qu’après cette première défaite en quatre journées de C1, Paris va tenter de se racheter dès la prochaine rencontre contre Tottenham pour ne pas se mettre en danger dans la course au Top 8. Un match qui s’annonce particulier pour Wilson Odobert.

Formé au PSG entre 2017 et 2022, le joueur de 20 ans n’a jamais porté le maillot parisien chez les pros, sachant qu’il a dû s'exiler à Troyes pour lancer sa carrière. Aujourd'hui à Tottenham, l’ailier arrivé en provenance de Burnley pour près de 30 ME en 2024 se régale depuis l’arrivée de Thomas Frank sur le banc du club anglais. Si bien que l'international espoirs français, qui n’a pas connu la défaite en Ligue des Champions cette saison, espère bien faire parler de lui le 26 novembre prochain au Parc des Princes face à son club de cœur, le PSG.

PSG - Tottenham, « c’est un match important »

« Le match contre le PSG différent des autres ? Tous les matchs je les vois pareils. J’essaye de me donner à fond et je prends match après match. Je ne regarde pas un match précisément. Après c’est sûr que c’est un match important pour moi parce que je suis formé à Paris. Je ne fais pas de différence, je prends les matchs comme ils viennent, sans pression particulière. Me donner à fond partout, c’est le plus important. Mon premier match au Parc des Princes avec Troyes et une passe décisive ? Je me rappelle que c’était un bon match. Il y avait Messi, Mbappé et Neymar sur la pelouse. C’est un bon souvenir donc j’espère que quand je vais revenir ce sera encore un meilleur souvenir », a lancé, sur RMC Sport, l’attaquant des Spurs, qui se verrait bien jouer un vilain tour à son club formateur à la fin du mois.
W. Odobert

W. Odobert

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Euro U21

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
