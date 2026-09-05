PSG : Ça tourne au fiasco, Luis Campos désigné coupable

Le PSG vit un début de saison chaotique et une réaction est vivement attendue. Luis Campos n'échappe d'ailleurs pas aux critiques.

Le Paris Saint-Germain ne compte que 2 points sur 9 possibles en Ligue 1 et, forcément, les premiers doutes sont déjà là. Face à Monaco ce vendredi soir, les hommes de Luis Enrique auront encore balbutié leur football. La condition physique a logiquement de quoi poser question au vu du manque de préparation estivale de certains joueurs, mais le compte n'y est pas. Les nouvelles recrues franciliennes ont notamment du mal à faire leur trou. Et cela commence à se payer cher.

Pour certains observateurs, Luis Campos s'est sans doute trompé dans sa stratégie sur le marché des transferts, laissant partir des valeurs sûres et misant sur des joueurs pas encore prêts. Ce n'est pas le compte PSGInside-Actus qui dira le contraire...

Un mercato inquiétant au PSG ?

Après la défaite du PSG au Parc des Princes face à Monaco, le compte X n'y est en effet pas allé de main morte envers le Portugais : « Il faudra également voir avec Campos, qui a quand même été plus que moyen sur les deux derniers mercatos. La question est ?!? Les joueurs qui sont partis sont-ils moins bons que ceux qui sont arrivés ? J'ai des doutes.

(...) Les quatre derniers matchs, c'est quand même deux défaites et deux nuls... Certains joueurs ont toujours la tête à la Coupe du monde, j'ai l'impression... Joao Neves, Fabian Ruiz, Hakimi et même mon Pacho adoré. La vérité d'aujourd'hui ne sera sûrement pas celle de demain... Mais déjà 7 points d'écart entre Monaco et le Paris Saint-Germain. »

Le PSG n'aura pas trop le temps de cogiter, avec la réception de Bratislava qui approche déjà en Ligue des champions. Ce sera ensuite un déplacement à Brest, puis à Marseille en Ligue 1 qui attend les champions d'Europe. Ils ne sont, il faut le dire, pas épargnés par le calendrier proposé alors que la préparation n'a pas été des plus idoines pour un club de ce standing.