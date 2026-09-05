Un monstre joue à l'OL, il bat 3 records en un match
Bidstrup

Un monstre joue à l'OL, il bat 3 records en un match

OL05 sept. , 15:30
parHadrien Rivayrand
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L'OL a pris le meilleur sur l'AJ Auxerre ce vendredi en Ligue 1. Mads Bidstrup aura réalisé un match impressionnant sur le plan physique.
L'Olympique Lyonnais a repris des couleurs face à Auxerre ce vendredi au Groupama Stadium. Les Gones avaient absolument besoin d'une victoire pour reprendre confiance et relancer une bonne dynamique. Face aux Bourguignons, Mads Bidstrup était aligné d'entrée. Le Danois de 25 ans a fait forte impression, livrant notamment une prestation physique remarquable.

Bidstrup, des chiffres qui marquent les esprits 

Comme indiqué ces dernières heures par le compte X Data OL, l'ancien joueur de Salzbourg a en effet couru 10,1 km face à Auxerre. Il s'agit du record du match à sa sortie. Dans le détail, il aura réalisé 80 courses à haute intensité, détenant là aussi le record du match à sa sortie. Enfin, le Danois a remporté 8 duels, record du match également. De quoi le lancer parfaitement dans sa saison, alors que son profil est rare et apprécié à Lyon. Le natif de Køge aura un rôle majeur à jouer cette saison à l'Olympique Lyonnais. Les Gones seront notamment présents en Ligue Europa et ont de quoi avoir de belles ambitions dans la compétition.

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Arrivé en provenance de Salzbourg cet été pour un transfert de plus de 10,5 millions d'euros, Mads Bidstrup veut passer un cap dans sa carrière à Lyon. Les matchs à enjeu vont rapidement s'enchaîner, avec un déplacement la semaine prochaine sur la pelouse du Paris FC en Ligue 1, puis un autre en Ligue Europa sur la pelouse d'Anderlecht. Paulo Fonseca aura besoin de joueurs au niveau pour faire bonne figure dans toutes les compétitions. En réalisant cette prestation XXL face à Auxerre, Bidstrup a en tout cas plus que jamais envoyé un message à son entraîneur, aux fans de l'OL, mais aussi aux observateurs du football français.
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Derniers commentaires

Un monstre joue à l'OL, il bat 3 records en un match

ou pas.... y a eu 3 matchs

L'OM boucle la signature d'une pépite offensive

tres bien tt ca.

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Surtout qu'on a aussi Anthanake qu'il faudrait aussi garder ; tout dépendra surtout des résultats . La Juve voudra le vendre je pense quelque soit ses performances et le faible espoir serait qu'il souhaite rester à l'OL car à la différence d'Hendrick qui croyait pouvoir jouer au Réal , Openda a partiellement échoué à Leizig et Turin .

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Au secours ! Stéphane Guy l'anti PSG et l'anti Nasser assumé et notoire. Qu'il aille se faire encvler !

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Non ! On est pas un plan B. Il voulait le Barca donc ça dégage ! Prenons Kroupi plutôt !

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