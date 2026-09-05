Barcola a déjà explosé les compteurs de Premier League

Entré pour la dernière demi-heure contre Ipswich Town vendredi, Bradley Barcola a fait des débuts remarqués avec Liverpool. L’ailier arrivé en provenance du Paris Saint-Germain s’est déjà offert un record en Premier League.

Bradley Barcola se souviendra de ses débuts en Angleterre. Pour son premier match avec Liverpool , l’ailier français n’a pas été décisif lors du succès à Ipswich (2-0). Mais la recrue des Reds a sans doute été marquée par l’ovation du public pour son entrée à la 64e minute. Les supporters anglais sont déjà enthousiastes à l’idée de le voir briller. Alors en attendant de le voir débloquer ses statistiques, les amoureux de Liverpool peuvent déjà admirer sa principale qualité.

On parle bien sûr de sa rapidité déjà sans égal en Angleterre. Car avec une pointe de vitesse flashée à 35,9 km/h vendredi, Bradley Barcola a déjà signé le sprint le plus rapide de la saison en Premier League ! Une stat prometteuse pour les Reds et leur manager Andoni Iraola, sous le charme de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. « Je crois que Bradley n'avait pas joué une seule minute depuis la Coupe du monde donc on devait être prudents, a réagi l’Espagnol pour expliquer la non-titularisation de son renfort. Il s'entraîne bien, il est en forme et je trouve qu'il nous a aidés. »

« On ne l'a probablement pas trouvé sur deux situations où je pense qu'il pouvait se présenter face au gardien, mais on n'a pas vraiment vu ses mouvements, a poursuivi le technicien. Il a aussi réalisé une très bonne contre-attaque, avec une très belle passe pour Cody (Gakpo), mais on n'a pas marqué. Il a toujours été une menace. Quand il conduit le ballon, on sent cette menace. Je suis content parce que je pense que ces 30 minutes seront bénéfiques pour sa condition physique et son développement. On va continuer parce qu'on aura beaucoup de matchs à jouer, donc il aura l'opportunité de jouer davantage. » Et ce dès mercredi avec un choc de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid.