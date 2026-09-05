L'Algérie a choisi Brahim Hemdani, c'est signé

beau milieu à l'OL si Paulo fait bien tourner Corentin Tolisso , Tyler Morton , Mads Bidstrup en 10 Pavel Sulc et Khalis Merah
ou pas.... y a eu 3 matchs
tres bien tt ca.
Surtout qu'on a aussi Anthanake qu'il faudrait aussi garder ; tout dépendra surtout des résultats . La Juve voudra le vendre je pense quelque soit ses performances et le faible espoir serait qu'il souhaite rester à l'OL car à la différence d'Hendrick qui croyait pouvoir jouer au Réal , Openda a partiellement échoué à Leizig et Turin .
Au secours ! Stéphane Guy l'anti PSG et l'anti Nasser assumé et notoire. Qu'il aille se faire encvler !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|1
|0
|5
|4
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|2
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|0
|2
|1
|1
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|1
|0
|1
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|1
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|2
|5
|-3
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|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
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|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Drôle de parcours pour Brahim Hemdani. Il a attendu l'âge de 30 ans pour honorer sa première sélection avec l'Algérie après avoir décliné pendant des années. Il passe de la N2 en France au U20 Algérie où il gagne les JM avant de se retrouver à la tête de manière inespérée de la