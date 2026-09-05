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L'Algérie a choisi Brahim Hemdani, c'est signé

Foot Mondial05 sept. , 17:30
parClaude Dautel
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Après un mondial décevant, l'Algérie n'avait plus de sélectionneur national, Vladimir Petkovic ayant été débarqué au retour des États-Unis. Après deux mois de réflexion, les Fennecs ont enfin un patron, et c'est Brahim Hemdani, l'ancien joueur de Strasbourg et de l'OM. 
La Fédération algérienne de football a pris son temps, mais cette fois tout est officiel. De nombreux noms avaient circulé pour prendre les commandes de l'équipe d'Algérie, mais dans un communiqué la FAF a officialisé la désignation de Brahim Hemdani. Ce dernier aura pour adjoint Antar Yahia, Moussa Saïb héritant du rôle de manager général des Fennecs. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille et entraîneur de Marignane, Brahim Hemdani avait été désigné entraîneur de l'équipe d'Algérie U21 avec qui il a remporté le tournoi des Jeux méditerranéens en Italie le 30 août dernier. Une victoire qui a évidemment incité les responsables de la FAF à faire confiance à celui qui a été deux fois international avec l'équipe d'Algérie.

Un ancien de l'OM sur le banc de l'Algérie

Comme le fait remarquer le site spécialisé algérien Competition.dz, le nouvel sélectionneur des Fennecs et son staff vont rapidement devoir prendre leurs marques, car le calendrier ne leur laisse pas réellement beaucoup de temps. « Les Verts doivent affronter la Zambie, le 25 septembre, puis le Burundi, le 29 septembre, dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN 2027 », rappellent nos confrères. De son côté, Nabil Djellit avoue être épaté par la carrière de Brahim Hemdani. « Drôle de parcours pour Brahim Hemdani. Il a attendu l'âge de 30 ans pour honorer sa première sélection avec l'Algérie après avoir décliné pendant des années. Il passe de la N2 en France au U20 Algérie où il gagne les JM avant de se retrouver à la tête de manière inespérée de la sélection A. Révélation ou simple interim ? », s'interroge tout de même le journaliste de L'Equipe
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tres bien tt ca.

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