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Canal+ fait plâner la menace Stéphane Guy sur Paul Tchoukriel

TV05 sept. , 15:00
parClaude Dautel
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Devenu la voix des plus prestigieuses rencontres européennes, notamment du PSG, sur Canal+, Paul Tchoukriel pourrait devoir céder une partie des matchs les plus cruciaux au profit de Stéphane Guy.
Avec Sidney Govou à ses côtés, Paul Tchoukriel est entré dans le Hall of Fame des commentateurs français grâce à la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à l'Inter Milan, puis à celle de cette année contre Arsenal. Mais, du côté de Canal+, on ne s'empêche rien, y compris la hiérarchie des commentateurs. Aussi improbable que ce soit, la chaîne du groupe Bolloré, qui avait licencié Stéphane Guy avant de devoir le réintégrer suite à une décision de justice, ne dit pas non à son come-back au sommet.
Déjà de retour dans le Canal Football Club lors de l'émission avec Michel Platini, avec son franc-parler, l'ami du football circus, mais pas du Qatar, pourrait reprendre le micro lors des plus grandes rencontres de Ligue des champions. Thomas Sénécal, patron des sports de Canal+, admet que les choses pourraient bouger du côté de la chaîne cryptée.

Du mouvement sur Canal+

Ne voulant se priver d'aucune option, le directeur des sports de C+ est très clair à destination de ses équipes. « Stéphane Guy a commenté de très grands matches la saison dernière sur toutes nos antennes, et là, il est vrai qu'il retrouve le plateau, avec l'aspérité qu'il peut apporter. Pour le commentaire, évidemment, la concurrence est féroce. Paul Tchoukriel et Sidney Govou se sont imposés, notamment avec leur manière de commenter les finales du Paris Saint-Germain, comme notre duo de référence, clairement. Ils seront sur les meilleures affiches à venir. Après, c'est comme dans un club de foot, les places ne sont pas garanties, c'est tout l'intérêt de nos métiers aussi », explique Thomas Sénécal. Tout cela sachant que les supporters du PSG ne sont pas ls plus grands fans de Stéphane Guy.
Des propos qui ne passent pas inaperçus au moment où les audiences du Canal Football Club sont relativement faibles et qu'aucun match de Ligue 1 n'est diffusé sur MyCanal dans la mesure où Bein Sports a perdu le droit sur son match de samedi au profit de Ligue 1+. 

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