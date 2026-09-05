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L'OM boucle la signature d'une pépite offensive

OM05 sept. , 16:00
parClaude Dautel
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Les clubs de Ligue 1 ne se font aucun cadeau lorsqu'il s'agit de recruter les meilleurs jeunes d'autres clubs. En ce sens, ce samedi, l'Olympique de Marseille peut se réjouir d'avoir fait signer un premier contrat professionnel à Ugo El Kadmiri, attaquant de 19 ans, né et formé à Marseille.
« Ugo El Kadmiri a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Arrivé dans les équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille en 2019 à l’âge de 12 ans Ugo El Kadmiri a gravi les échelons de la préformation puis du Centre de formation. En 2025/2026, il est entré en jeu à trois reprises avec l’équipe fanion, contre Lorient, Nantes et Le Havre. En ce début de saison 2026/2027, l’attaquant gaucher, né à Marseille le 25 juin 2007, a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais lié à l’OM jusqu’en 2029 », annonce l’Olympique de Marseille dans un communiqué.
Faute d'avoir pu recruter des joueurs lors de ce mercato, l'Olympique de Marseille a l'obligation de conserver ses meilleurs jeunes, dont certains sont convoités. S'agissant d'Ugo El Kadmiri, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi peuvent dormir tranquilles, ils ne risquent pas de le voir partir pour rien, comme cela a parfois été le cas pour des jeunes pépites marseillaises ces dernières années. Le président de l'OM l'a confié cette semaine sur RMC, l'avenir du club de Frank McCourt passe par son centre de formation et donc par la possibilité de ne pas avoir systématiquement besoin de se renforcer pour améliorer l'équipe.
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ou pas.... y a eu 3 matchs

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tres bien tt ca.

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Surtout qu'on a aussi Anthanake qu'il faudrait aussi garder ; tout dépendra surtout des résultats . La Juve voudra le vendre je pense quelque soit ses performances et le faible espoir serait qu'il souhaite rester à l'OL car à la différence d'Hendrick qui croyait pouvoir jouer au Réal , Openda a partiellement échoué à Leizig et Turin .

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