L'OM boucle la signature d'une pépite offensive

beau milieu à l'OL si Paulo fait bien tourner Corentin Tolisso , Tyler Morton , Mads Bidstrup en 10 Pavel Sulc et Khalis Merah
ou pas.... y a eu 3 matchs
tres bien tt ca.
Surtout qu'on a aussi Anthanake qu'il faudrait aussi garder ; tout dépendra surtout des résultats . La Juve voudra le vendre je pense quelque soit ses performances et le faible espoir serait qu'il souhaite rester à l'OL car à la différence d'Hendrick qui croyait pouvoir jouer au Réal , Openda a partiellement échoué à Leizig et Turin .
Au secours ! Stéphane Guy l'anti PSG et l'anti Nasser assumé et notoire. Qu'il aille se faire encvler !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|1
|0
|5
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|0
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|1
|1
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|1
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|2
|5
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|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
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|1
|1
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|5
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|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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𝗨𝗴𝗼 𝗞𝗮𝗱𝗺𝗶𝗿𝗶, signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 sur.om.fr/3SSq4BI