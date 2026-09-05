Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.
Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...
Il marque pas mais il a une grosse activé. C'est vraiment prometteur.
Les seuls moyens de le garder, éventuellement, la saison prochaine: -qualif directe pour la LDC -un long parcours en EL, au moins jusqu'aux quarts. -indemnité de transfert à 20/25 millions. -réduction de salaire drastique. -volonté du joueur de rester. -un gros transfert d'un joueur qui aura brillé cette saison (excepté lui bien sûr ^^), ou des gros salaires qui s'en vont. Ça fait beaucoup de conditions...
Avec Nuahma qui revient très fort (ce qui est un exploit humain, il a retrouvé son meilleur niveau et son envie de se dépasser à chaque fois) franchement le départ de Fofana sera vite comblé.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
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|0
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|1
|2
|0
|1
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|1
|2
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|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
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|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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