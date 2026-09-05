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Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?

Bordeaux05 sept. , 14:30
parClaude Dautel
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Après la dernière décision du comité exécutif de la FFF, il n'y a désormais plus aucune chance de voir les Girondins de Bordeaux évoluer en National et c'est la liquidation judiciaire qui se profile. Un problème majeur se profile aussi, car la marque FC Girondins de Bordeaux appartient à un créancier.
Depuis quelques saisons, les supporters bordelais sont dans un interminable cauchemar, qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Mais, cette fois, la situation est désormais désespérée puisqu'il faudrait un miracle pour que le club au scapulaire évite le dépôt de bilan et la liquidation. Tandis que l'association, dirigée par Jean-Louis Triaud, se prépare à reprendre les commandes de l'équipe qui évoluera au mieux en Régional 1, et que des rumeurs évoquent l'intérêt de plusieurs candidats, dont le patron de Betclic, à la reprise du club à ce niveau, mais sans ses dettes, un souci majeur se profile. En effet, en 2018, un prêteur, Fortress, avait donné 40 millions d'euros pour aider ceux qui avaient repris le club à M6. En échange, Fortress avait obtenu le nantissement de la marque FC Girondins de Bordeaux.

Un changement de nom pour le FC Girondins de Bordeaux 

Alors que l'ensemble des créanciers n'aura que ses yeux pour pleurer en cas de liquidation, Fortress se retrouvera donc propriétaire du nom FC Girondins de Bordeaux. Libre ensuite de le redonner à Jean-Louis Triaud, ou de tenter d'en tirer le maximum possible, sachant que le club devait toujours 7 à 8 millions d'euros à Fortress. Selon Sud-Ouest, l'association ne pourra évidemment pas verser une somme aussi énorme au prêteur et, comme en 1991, le club au scapulaire pourrait encore changer de nom. A l'époque les Girondins de Bordeaux FC étaient devenus le FC Girondins de Bordeaux. Cette fois, le club pourrait devenir l'Association Sportive Girondins de Bordeaux, à moins que Fortress fasse preuve de mansuétude et libère le nom actuel, tout en s'asseyant sur plusieurs millions d'euros. Tout cela devrait se jouer dans les prochains jours.

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Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

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Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...

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Il marque pas mais il a une grosse activé. C'est vraiment prometteur.

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Les seuls moyens de le garder, éventuellement, la saison prochaine: -qualif directe pour la LDC -un long parcours en EL, au moins jusqu'aux quarts. -indemnité de transfert à 20/25 millions. -réduction de salaire drastique. -volonté du joueur de rester. -un gros transfert d'un joueur qui aura brillé cette saison (excepté lui bien sûr ^^), ou des gros salaires qui s'en vont. Ça fait beaucoup de conditions...

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Avec Nuahma qui revient très fort (ce qui est un exploit humain, il a retrouvé son meilleur niveau et son envie de se dépasser à chaque fois) franchement le départ de Fofana sera vite comblé.

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