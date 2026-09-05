Lens -Lorient : Les compos (17h15 sur Ligue 1+ 2)

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Surtout qu'on a aussi Anthanake qu'il faudrait aussi garder ; tout dépendra surtout des résultats . La Juve voudra le vendre je pense quelque soit ses performances et le faible espoir serait qu'il souhaite rester à l'OL car à la différence d'Hendrick qui croyait pouvoir jouer au Réal , Openda a partiellement échoué à Leizig et Turin .