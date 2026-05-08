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PSG : Bradley Barcola en a marre, il fait ses valises

PSG08 mai , 8:00
parGuillaume Conte
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Lassé d'être le remplaçant attitré en attaque quand tout le monde est présent, Bradley Barcola ne fait rien pour prolonger au PSG. Arsenal est tenu au courant par son agent, et va faire une offre cet été.
Le timing de la rumeur a forcément de quoi faire parler à trois semaines de la finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes, mais elle n’est pas si étonnante quand on connait la situation de ce dossier. Arsenal s’intéresse de très près à Bradley Barcola. L’ailier du PSG n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le club francilien, malgré des discussions débutées il y a plusieurs mois de cela. Mécontent de son statut, l’ancien lyonnais est persuadé d’être la dernière roue du carrosse en attaque, et les décisions de Luis Enrique quand tout le monde est sur le pont confirment cette tendance.

Arsenal prépare son offre pour le PSG

Encore une fois face au Bayern Munich, Bradley Barcola avait le statut de remplaçant, et il n’a pas réussi à faire changer d’avis son entraineur avec son entrée loin d’être impériale. L’attaquant de l’équipe de France possède un contrat jusqu’en 2028. Mais pour le PSG les choses sont claires : s’il ne prolonge pas d’ici la fin de la saison, un départ sera envisagé. Car son refus sera interprété comme un souhait d’aller voir ailleurs.
Et c’est bien ce que semble vouloir Barcola. En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, Arsenal surveille de près la situation de l’ancien de l’OL et a déjà toutes les informations nécessaires pour faire une offre au PSG. Le Bayern Munich, le FC Barcelone et Liverpool sont aussi intéressés, mais Arsenal est de loin le plus motivé à l’heure actuelle.
Un transfert est désormais annoncé comme possible, surtout si une belle offre arrive sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi. De son côté, l’agent de Bradley Barcola s’active aussi sur un possible départ du PSG, et selon la presse espagnole, il a déjà donné les conditions d’une arrivée de son joueur dans les clubs intéressés par sa venue. Avec trois places pour quatre joueurs, l’attaque du Paris SG a fait une victime, et il semble bien que l’attaquant français ait décidé de regarder s’il n’y avait pas mieux pour lui ailleurs.
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