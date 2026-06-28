CdM 2026 : Le programme TV complet des 16e de finale

Arrêtez avec vos pépites A force d'affaiblir le groupe , vos soit disant pépites, ça va être des pépites de tournesols qui vont finir bien grillées si personne n'est là pour les encadrer Et on ne va pas avoir chaque saison la même réussite avec les recrues
Sacrée belle vente !!!!
après ce n'est pas de leur faute si les portugais ont choke
Quelqu’un ment la….🥏🖕🏻
Qu'ils nous débarrassent déjà de la 10aine d'indesirables, avant de détruire le groupe Les Tessman AMN et Cie Tagliafico akouokou Abner Turner Descamps (que j'aime bien mais un peu d'ambition bordel, va briller en N°1) Diawara Caleta Car Molébé Ça manque pas les gars transférables
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading