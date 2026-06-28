CdM 2026 : Le programme TV complet des 16e de finale

Le programme télé des 16e de finale de la Coupe du monde.

Dimanche 28 juin :

21 h. Afrique du Sud - Canada, à Los Angeles / BeIn Sport et M6

Lundi 29 juin :

19 h. Brésil - Japon, à Houston / BeIn Sport et M6

22h 30. Allemagne - Paraguay, à Boston / BeIn Sport et M6

Mardi 30 juin :

3 h. Pays-Bas - Maroc, à Monterrey / BeIn Sport

19 h. Côte d’Ivoire - Norvège, à Dallas / BeIn Sport et M6

23 h. France - Suède, à New York / BeIn Sport et M6

Mercredi 1er juillet

3 h. Mexique - Equateur, à Mexico / BeIn Sport

18 h. Angleterre - RD Congo, à Atlanta / BeIn Sport et M6

22 h. Belgique - Sénégal, à Seattle / BeIn Sport et M6

Jeudi 2 juillet

2 h. États-Unis - Bosnie-Herzégovine, Santa Clara / BeIn Sport

21 h. Espagne - Autriche, à Los Angeles / BeIn Sport et M6

Vendredi 3 juillet

1h. Portugal - Croatie, à Toronto / BeIn Sport

5 h. Suisse - Algérie, à Vancouver / BeIn Sport

20 h. Australie - Egypte, à Dallas / BeIn Sport et M6

Samedi 4 juillet

0 h. Argentine - Cap-Vert, à Miami / BeIn Sport

3 h 30. Colombie - Ghana, à Kansas City / BeIn Sport