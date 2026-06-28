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CdM 2026 : Le programme TV complet des 16e de finale

TV28 juin , 11:40
parGuillaume Conte
3
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Le programme télé des 16e de finale de la Coupe du monde.
Dimanche 28 juin :
21 h. Afrique du Sud - Canada, à Los Angeles / BeIn Sport et M6
Lundi 29 juin :
19 h. Brésil - Japon, à Houston / BeIn Sport et M6
22h 30. Allemagne - Paraguay, à Boston / BeIn Sport et M6
Mardi 30 juin :
3 h. Pays-Bas - Maroc, à Monterrey / BeIn Sport
19 h. Côte d’Ivoire - Norvège, à Dallas / BeIn Sport et M6
23 h. France - Suède, à New York / BeIn Sport et M6
Mercredi 1er juillet
3 h. Mexique - Equateur, à Mexico / BeIn Sport
18 h. Angleterre - RD Congo, à Atlanta / BeIn Sport et M6
22 h. Belgique - Sénégal, à Seattle / BeIn Sport et M6
Jeudi 2 juillet
2 h. États-Unis - Bosnie-Herzégovine, Santa Clara / BeIn Sport
21 h. Espagne - Autriche, à Los Angeles / BeIn Sport et M6
Vendredi 3 juillet
1h. Portugal - Croatie, à Toronto / BeIn Sport
5 h. Suisse - Algérie, à Vancouver / BeIn Sport
20 h. Australie - Egypte, à Dallas / BeIn Sport et M6
Samedi 4 juillet
0 h. Argentine - Cap-Vert, à Miami / BeIn Sport
3 h 30. Colombie - Ghana, à Kansas City / BeIn Sport
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Derniers commentaires

Tolisso et Morton vendus, l’OL n’exclut rien

Arrêtez avec vos pépites A force d'affaiblir le groupe , vos soit disant pépites, ça va être des pépites de tournesols qui vont finir bien grillées si personne n'est là pour les encadrer Et on ne va pas avoir chaque saison la même réussite avec les recrues

PSG : Gonçalo Ramos surpayé, Milan assume totalement

Sacrée belle vente !!!!

CdM 2026 : Le programme TV complet des 16e de finale

après ce n'est pas de leur faute si les portugais ont choke

Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre

Quelqu’un ment la….🥏🖕🏻

Tolisso et Morton vendus, l’OL n’exclut rien

Qu'ils nous débarrassent déjà de la 10aine d'indesirables, avant de détruire le groupe Les Tessman AMN et Cie Tagliafico akouokou Abner Turner Descamps (que j'aime bien mais un peu d'ambition bordel, va briller en N°1) Diawara Caleta Car Molébé Ça manque pas les gars transférables

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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