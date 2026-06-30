Real : Camavinga défie Mourinho, le PSG en fait les frais
Eduardo Camavinga

Real : Camavinga défie Mourinho, le PSG en fait les frais

PSG30 juin , 22:30
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Poussé dehors par José Mourinho selon les dernières spéculations, Eduardo Camavinga n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Un coup de froid jeté sur l'intérêt du PSG.
L'été sera mouvementé pour Eduardo Camavinga. Les rumeurs sur son avenir vont bon train, et pour cause, l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid a déjà provoqué de profonds changements au sein de l'effectif. Avec l'arrivée de Marc Cucurella dans le couloir gauche de la défense déjà validée, et celle d'un nouveau milieu de terrain dans les prochaines semaines, les places vont coûter de plus en plus cher pour l'ancien Rennais.
Mais malgré les volontés du club de le faire partir, l'international français, qui a manqué la Coupe du monde 2026 avec les Bleus à cause d'une saison décevante, n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid cet été. Au grand désarroi du club madrilène qui espérait le vendre pour financer des recrutements… et du PSG qui maintient son intérêt depuis longtemps.

Eduardo Camavinga met un stop au PSG

Comme l'a indiqué le journaliste espagnol Ivan Martin, Eduardo Camavinga a demandé à ses agents de ne pas écouter les offres des clubs intéressés. Un coup dur pour le PSG puisque, comme l'indique l'insider Ekrem Konur, le double vainqueur de la Ligue des champions fait bel et bien partie des clubs qui le suivent de très près pour un transfert cet été. 23 ans, international français, expérience de la Ligue 1 et du très haut niveau, polyvalence rare… l'ancien Rennais coche toutes les cases pour performer sous les ordres de Luis Enrique.
Mais pour l'heure, Eduardo Camavinga veut s'imposer au Real Madrid. Il veut montrer à José Mourinho qu'il a sa place dans la rotation avant de, pourquoi pas, retrouver un rôle de titulaire régulier chez les Merengues. Pour rappel, le natif de Miconje en Angola cumule déjà 223 matchs sous les couleurs de la Maison Blanche depuis 2021, et a visiblement l'intention de faire partie de l'équipe qui tentera de redorer le blason d'un club qui sort de deux saisons blanches.
E. Camavinga

E. Camavinga

AngolaAngola Âge 23 Milieu

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Paris Sportifs Gagnez Gros Sans Risque Avec Senegal Belgique
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Gagnez gros sans risque avec Sénégal-Belgique

Luefa Met 13 Me Damende A Strasbourg
RCSA

L’UEFA met 13 ME d’amende à Strasbourg

Om Mason Greenwood La Surprise De Genesio
OM

OM : Mason Greenwood, la surprise de Genesio

France Suede Les Compos 23h Sur Bein 1 Et M6
Equipe de France

France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

Fil Info

30 juin , 23:00
Paris Sportifs : Gagnez gros sans risque avec Sénégal-Belgique
30 juin , 22:45
L’UEFA met 13 ME d’amende à Strasbourg
30 juin , 22:00
OM : Mason Greenwood, la surprise de Genesio
30 juin , 21:37
France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)
30 juin , 21:20
PSG : 100 ME pour Yan Diomandé, ils crient à l’arnaque
30 juin , 21:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
30 juin , 20:58
Haaland envoie la Norvège en 1/8e de finale
30 juin , 20:25
Clément Lenglet signe au Portugal pour zéro euro
30 juin , 20:24
Une folie d’un club de D2 pour aider l’OM

Derniers commentaires

Real : Camavinga défie Mourinho, le PSG en fait les frais

On t'aime beaucoup Eduardo mais reste au Réal stp !! Ne vient pas...merci 🙏

France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

Face a la Norvège c étais facile puisque y avait pas haaland

France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

On dirait que tu le souhaites ? Tu es bizarre toi !

Le PSG envoie Ayyoub Bouaddi à Manchester City

Je préférais même que le club claque 100M pour acheter un Bouaddi plutôt qu un Diomandé. Bouaddi, tous ceux qui connaissent le foot, anciens pro et coachs, disent de lui que c est un top joueur générationnel. Et puis bon, il faut mieux sacrifier un Ruiz vieillissant poste pour poste pour un bouaddi qu un Barcola encore en pleine progression pour prendre Diomandé. J ose espérer que tout ce qu on entend est juste du gros bluff et qu ils ne vont pas passer à côté de lui car s il signe à City comme on peut entendre, y aura pas d autres occaz de le signer avant très longtemps.

PSG : 100 ME pour Yan Diomandé, ils crient à l’arnaque

19 ans, premier mondial, se fait tailler comme c'est pas permis. Changez rien surtout sur internet.

Psg 100 Me Pour Yan Diomande Ils Crient A Larnaque

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading