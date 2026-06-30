Real : Camavinga défie Mourinho, le PSG en fait les frais

Poussé dehors par José Mourinho selon les dernières spéculations, Eduardo Camavinga n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Un coup de froid jeté sur l'intérêt du PSG.

L'été sera mouvementé pour Eduardo Camavinga. Les rumeurs sur son avenir vont bon train, et pour cause, l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid a déjà provoqué de profonds changements au sein de l'effectif. Avec l'arrivée de Marc Cucurella dans le couloir gauche de la défense déjà validée, et celle d'un nouveau milieu de terrain dans les prochaines semaines, les places vont coûter de plus en plus cher pour l'ancien Rennais.

Mais malgré les volontés du club de le faire partir, l'international français, qui a manqué la Coupe du monde 2026 avec les Bleus à cause d'une saison décevante, n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid cet été. Au grand désarroi du club madrilène qui espérait le vendre pour financer des recrutements… et du PSG qui maintient son intérêt depuis longtemps.

Eduardo Camavinga met un stop au PSG

Comme l'a indiqué le journaliste espagnol Ivan Martin, Eduardo Camavinga a demandé à ses agents de ne pas écouter les offres des clubs intéressés. Un coup dur pour le PSG puisque, comme l'indique l'insider Ekrem Konur, le double vainqueur de la Ligue des champions fait bel et bien partie des clubs qui le suivent de très près pour un transfert cet été. 23 ans, international français, expérience de la Ligue 1 et du très haut niveau, polyvalence rare… l'ancien Rennais coche toutes les cases pour performer sous les ordres de Luis Enrique.

Mais pour l'heure, Eduardo Camavinga veut s'imposer au Real Madrid. Il veut montrer à José Mourinho qu'il a sa place dans la rotation avant de, pourquoi pas, retrouver un rôle de titulaire régulier chez les Merengues. Pour rappel, le natif de Miconje en Angola cumule déjà 223 matchs sous les couleurs de la Maison Blanche depuis 2021, et a visiblement l'intention de faire partie de l'équipe qui tentera de redorer le blason d'un club qui sort de deux saisons blanches.