L’UEFA met 13 ME d’amende à Strasbourg





Pour non respect du fair-play financier, le RC Strasbourg est la dernière équipe sanctionnée par l’UEFA.

L’instance européenne a estimé que le coût de l’équipe n’était pas en adéquation avec le budget du club, et supprime ainsi quasiment toutes les primes touchées pendant le parcours jusqu’en demi-finale de Conférence League du RCSA. Le cadre financier non respecté débouche ainsi sur une amende de 13 millions d’euros, qui passera à 25 ME la saison prochaine si des améliorations ne sont pas entrées en vigueur.

A priori, Strasbourg ne sera plus inquiété, car depuis que BlueCo a racheté le club, le trading a permis d’équilibrer les dépenses avec les revenus, notamment par les grosses ventes de ces dernières années.