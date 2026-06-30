France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)

Le PSG envoie Ayyoub Bouaddi à Manchester City

Je préférais même que le club claque 100M pour acheter un Bouaddi plutôt qu un Diomandé. Bouaddi, tous ceux qui connaissent le foot, anciens pro et coachs, disent de lui que c est un top joueur générationnel. Et puis bon, il faut mieux sacrifier un Ruiz vieillissant poste pour poste pour un bouaddi qu un Barcola encore en pleine progression pour prendre Diomandé. J ose espérer que tout ce qu on entend est juste du gros bluff et qu ils ne vont pas passer à côté de lui car s il signe à City comme on peut entendre, y aura pas d autres occaz de le signer avant très longtemps.