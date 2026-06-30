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Paris Sportifs : Gagnez gros sans risque avec Sénégal-Belgique

Paris Sportifs30 juin , 23:00
parredaction
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Dans l’un des chocs entre outsiders de ces 16es de finale, la Belgique affronte le Sénégal ce mercredi soir.
L’occasion de profiter de cette rencontre avec des cotes élevées et un premier pari sans risque pour les nouveaux inscrits afin de découvrir le monde des paris sportifs avec notre partenaire Winamax.
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Belgique Sénégal
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Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
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