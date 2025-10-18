PSG : Beraldo est nul, le Brésilien fait l'unanimité

Ce vendredi soir en Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG s'est fait accrocher par le RC Strasbourg (3-3). La prestation de Lucas Beraldo agace les fans et observateurs du club de la capitale.

Le PSG fait quelque peu du surplace en Ligue 1 depuis quelques semaines. Le club de la capitale n'a pu faire mieux que match nul 3 buts partout face au RC Strasbourg ce vendredi soir et pourrait perdre la tête du championnat à l'issue de cette 8e journée. Une fois encore, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif dans la perspective de gérer son groupe. En défense, Lucas Beraldo était associé à Ilya Zabarnyi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Brésilien fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Les fans et observateurs des champions d'Europe le pensent responsable sur les buts encaissés par le PSG...

Beraldo, ça devient problématique

« Beraldo faut l’expédier à Sao Paulo au plus vite j’en ai assez vu franchement » ; « Beraldo demande plus de temps de jeu, mais avec ce genre de prestation, il ne plaide pas vraiment sa cause… » ; « Strasbourg peut sincèrement remercier Lucas Beraldo pour le point pris au Parc des Princes. Comment voulez-vous faire souffler Pacho avec un joueur aussi nul défensivement !? Le gars n'a qu'une bonne relance au pied mais dès qu'il faut défendre, tout le monde passe » ou encore « Je vais me répéter mais Beraldo s'il vient de Finlande, de Suède ou du Nicaragua, il replie les vêtements chez Prixmark et il joue en District bien au chaud ». Ces dernières sur X, on pouvait voir de nombreux messages hostiles à l'ancien de Sao Paulo, qui n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain pour beaucoup :ouencore

Alors que la concurrence est très forte à son poste, avec notamment la présence de Willian Pacho, Lucas Beraldo s'est mis un peu plus de pression au PSG. Depuis quelque temps, pas mal de rumeurs de départ cet hiver le concernant émergent. S'il a connu un match compliqué face à Strasbourg, à souligner néanmoins son ouverture décisive sur le penalty obtenu par Désiré Doué et qui a relancé le Paris Saint-Germain. Mais c'est bien trop maigre pour espérer une place de titulaire dans la capitale.