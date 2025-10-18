PSG : Luis Campos sur X, le compte qui affole les fans

Ces dernières heures, Luis Campos a fait fort sur X en annonçant avoir ouvert un compte officiel. Beaucoup d'internautes ont des doutes, mais il s'agirait bien d'un compte authentique.

« Bonjour. Comme promis, chaque fois qu'un énorme mensonge qui vise à déstabiliser le club, je réponds. C'est faux, c'est un mensonge ». Une attitude qui a logiquement fait parler les fans et observateurs du PSG. Luis Campos ne compte plus se laisser faire et a fait parler de lui ces dernières heures sur le réseau social X. En effet, le directeur sportif du PSG a annoncé avoir ouvert un compte officiel. Il a d'ailleurs accompagné son post de deux photos : un selfie et une capture de sa page X. Mais beaucoup d'internautes ont rapidement eu des doutes, surtout que le Portugais s'est montré assez offensif pour répondre à certains posts, indiquant qu'il allait le faire à chaque fois qu'une mauvaise information était publiée. Voici même un exemple :.

Luis Campos nouvel internaute sur X ?

Selon Loïc Tanzi ou encore Bruno Salomon, le nouveau compte X de Luis Campos est bien officiel. Ce dernier l'a précisé dans un post ces dernières heures : « Pour info, le compte @luiscamposFoot est bien le compte officiel du conseiller sportif du PSG ». Les fans du PSG sont donc fixés, Luis Campos serait bien sur X et va pouvoir lire pas mal de commentaires sur son travail. On sait les supporters franciliens très à cheval lors des périodes de mercato. L'ancien de Monaco a déjà reçu pas mal de messages.

En attendant d'en savoir plus sur ce dossier quelque peu insolite, sachant que Luis Campos pourrait lui-même infirmer ou confirmer sa présence sur X prochainement, le PSG va devoir se remettre quelque peu à l'endroit... Ce vendredi soir au Parc des Princes en Ligue 1, les champions d'Europe n'ont pu faire mieux que match nul 3 buts partout face au RC Strasbourg. Le club de la capitale pourrait perdre sa place de leader du championnat avant son déplacement au Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi soir prochain.