OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé

Titularisé contre Saint-Cyr Collonges (3-0) dimanche, Mathys De Carvalho n’a pas convaincu. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a été remplacé dès la mi-temps de ce 32e de finale de Coupe de France. Un choix fort de la part du coach Paulo Fonseca, accusé de s’obstiner avec son jeune compatriote.

Pour Paulo Fonseca, cette confrontation face à un pensionnaire de Régional 1 était l’opportunité de faire souffler des cadres. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en a profité pour laisser Corentin Tolisso, Pavel Sulc ou encore Tanner Tessmann sur le banc au coup d’envoi du 32e de finale de Coupe de France contre Saint-Cyr Collonges. C’était aussi l’occasion d’offrir davantage de temps de jeu à d’autres éléments moins utilisés en première partie de saison.

De Carvalho prend cher

Malheureusement pour eux, tous n’ont pas forcément marqué des points dans l’esprit du Portugais. A commencer par Mathys De Carvalho (20 ans). Décevant, le milieu défensif a été remplacé par le double buteur Pavel Sulc dès la mi-temps. Un changement aussi tôt dans la partie montre à quel point Paulo Fonseca n’était pas satisfait de sa performance. Et le technicien n’était pas le seul. L’international U20 portugais n’a pas non plus été épargné sur les réseaux sociaux où les supporters ne l’ont pas trouvé au niveau contre les amateurs. Et où le journaliste Yannis a reproché au coach lyonnais une certaine obstination.

« De Carvalho il faut vite arrêter la catastrophe pour son bien, a-t-il réclamé. Fonseca le met sous le feu alors qu'il n'est pas un joueur taillé pour le niveau pro. » Cette saison, Mathys De Carvalho a surtout été utilisé en Ligue Europa (6 matchs en C3, dont 5 comme titulaire). Mais ses prestations n’ont jamais laissé penser que l’Olympique Lyonnais tenait un crack. Il est clair que l’Angevin Himad Abdelli amènerait beaucoup plus de créativité dans l’entrejeu.