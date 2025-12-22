De Carvalho Merah OL

OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé

OL22 déc. , 18:30
parEric Bethsy
0
Titularisé contre Saint-Cyr Collonges (3-0) dimanche, Mathys De Carvalho n’a pas convaincu. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a été remplacé dès la mi-temps de ce 32e de finale de Coupe de France. Un choix fort de la part du coach Paulo Fonseca, accusé de s’obstiner avec son jeune compatriote.
Pour Paulo Fonseca, cette confrontation face à un pensionnaire de Régional 1 était l’opportunité de faire souffler des cadres. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en a profité pour laisser Corentin Tolisso, Pavel Sulc ou encore Tanner Tessmann sur le banc au coup d’envoi du 32e de finale de Coupe de France contre Saint-Cyr Collonges. C’était aussi l’occasion d’offrir davantage de temps de jeu à d’autres éléments moins utilisés en première partie de saison.

De Carvalho prend cher

Malheureusement pour eux, tous n’ont pas forcément marqué des points dans l’esprit du Portugais. A commencer par Mathys De Carvalho (20 ans). Décevant, le milieu défensif a été remplacé par le double buteur Pavel Sulc dès la mi-temps. Un changement aussi tôt dans la partie montre à quel point Paulo Fonseca n’était pas satisfait de sa performance. Et le technicien n’était pas le seul. L’international U20 portugais n’a pas non plus été épargné sur les réseaux sociaux où les supporters ne l’ont pas trouvé au niveau contre les amateurs. Et où le journaliste Yannis a reproché au coach lyonnais une certaine obstination.
« De Carvalho il faut vite arrêter la catastrophe pour son bien, a-t-il réclamé. Fonseca le met sous le feu alors qu'il n'est pas un joueur taillé pour le niveau pro. » Cette saison, Mathys De Carvalho a surtout été utilisé en Ligue Europa (6 matchs en C3, dont 5 comme titulaire). Mais ses prestations n’ont jamais laissé penser que l’Olympique Lyonnais tenait un crack. Il est clair que l’Angevin Himad Abdelli amènerait beaucoup plus de créativité dans l’entrejeu.

Lire aussi

OL : Angers déchire l'offre pour Abdelli et crie au scandaleOL : Angers déchire l'offre pour Abdelli et crie au scandale
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0233
OM

Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM

officiel l ol envoie sael kumbedi a wolfsbourg iconsport 266388 0105 397982
OL

OL : Kumbedi s'engage définitivement à Wolfsburg (off)

ICONSPORT_268236_0062
OM

OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Fil Info

22 déc. , 19:00
Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM
22 déc. , 18:16
OL : Kumbedi s'engage définitivement à Wolfsburg (off)
22 déc. , 18:00
OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau
22 déc. , 17:30
OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?
22 déc. , 17:09
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
22 déc. , 17:04
CAN 2025 : Le Mali et la Zambie se neutralisent
22 déc. , 17:00
Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien
22 déc. , 16:30
ASSE : Privé de Mondial, Stassin va partir au clash

Derniers commentaires

PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

J'imagine que son message est au second degré 😅

OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?

Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading