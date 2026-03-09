Barcola ICONSPORT_361127_0069

PSG : Barcola priorité du mercato, MU envoie du lourd

En fin de contrat avec le PSG en 2028, Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé. Une brèche dans laquelle Manchester United souhaite s’immiscer afin de recruter l’ailier français de 23 ans.
Très utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Bradley Barcola est un joueur sur lequel le Paris Saint-Germain souhaite continuer à s’appuyer à l’avenir. Malgré les critiques sur son efficacité, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais dispose d’un profil unique au sein de l’effectif du PSG. Le club de la capitale a par conséquent entamé des négociations pour la prolongation de son contrat au-delà de juin 2028. A ce jour, aucun accord n’a toutefois été trouvé… ce qui laisse la porte ouverte aux clubs potentiellement intéressés par un transfert de Bradley Barcola.
Ces dernières semaines, de nombreuses écuries européennes ont été cités comme des prétendants sérieux à une signature de Bradley Barcola. Selon le journaliste Ekrem Konur, un nouveau cador s’est manifesté récemment : Manchester United. Notre confrère explique que l’attaquant du PSG est la priorité des Red Devils pour renforcer le poste d’ailier gauche cet été alors qu’en interne, le club anglais considère le départ de Marcus Rashford au FC Barcelone comme acté à 100% ou presque.

Manchester United fonce sur Bradley Barcola

L’Anglais ne fera pas son retour à Old Trafford et Manchester United estime être en déficit sur le poste d’ailier gauche, raison pour laquelle la piste Bradley Barcola est creusée avec sérieux. Le club anglais est prêt à payer une somme importante pour faire craquer le Paris Saint-Germain. Cela sera nécessaire, car même si le club de la capitale venait à se résoudre de vendre Bradley Barcola, faute d’accord pour la prolongation de son contrat, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont aucune intention de brader leur pépite française.

Le joueur formé à Lyon est valorisé à hauteur de 70 millions d’euros par Transfermarkt et nul doute que le PSG ne négociera pas en-dessous de cette somme. Au vu de la concurrence, le champion d’Europe en titre pourrait même réclamer jusqu’à 100 millions d’euros. Manchester United sera-t-il prêt à payer une telle somme ? Les prochaines semaines nous en diront davantage mais la piste mancunienne est à suivre de près pour Barcola. D’autant que le pensionnaire d’Old Trafford est à présent en excellente position pour se qualifier en Ligue des Champions.
Loading