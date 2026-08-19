PSG : Barcola au coeur d'un jeu très dangereux

Les jours passent et même si Bradley Barcola semble patienter sereinement, Liverpool et le PSG n'ont pas trouvé d'accord pour un transfert. Le club anglais veut faire baisser le prix de l'ailier français.

affirme que l'attitude de Liverpool est une stratégie mûrement réfléchie par le club de Premier League. Le feuilleton Barcola est interminable et si pour l'instant les différents protagonistes de ce dossier restent sereins, il est évident que la tension va commencer à grimper. A douze jours de la fin du mercato , les dirigeants parisiens n'ont pas reçu l'offre susceptible d'accepter le transfert de Bradley Barcola à Liverpool . Alors que l'ancien Lyonnais a déjà négocié les termes de son contrat avec les Reds, ces derniers veulent faire baisser le prix exigé par le Paris Saint-Germain, à savoir entre 150 et 160 millions d'euros. Et ce mercredi, The Independent affirme que l'attitude de Liverpool est une stratégie mûrement réfléchie par le club de Premier League.

Un prix de risque maximum pour Barcola

Le quotidien anglais explique que du côté du club de la Mersey, on a constaté que le PSG avait déjà recruté Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts. Et donc que le départ de Bradley Barcola était obligatoire ou presque d'ici la fin du marché des transferts, Luis Enrique ayant intégré dans ces trois signatures le fait que Bradley Barcola allait partir. Liverpool est donc persuadé d'être en position de force et veut contraindre Nasser Al-Khelaifi à revoir son prix nettement à la baisse, surtout si Ibrahim Mbaye est désormais aussi dans la balance.

Idée de génie ou risque inconsidéré pour s'offrir Bradley à un prix proche de 120 millions d'euros, Liverpool va donc jouer avec les nerfs parisiens, et tenter d'aboutir à un accord dans les ultimes jours et pourquoi pas les ultimes heures du mercato d'été. Comme cela a été expliqué en début de semaine, entre les champions d'Europe et l'attaquant français de 23 ans, les choses sont, pour l'instant, très claires. Bradley Barcola s'entraîne avec ses coéquipiers parisiens, mais il ne jouera aucune seconde, Luis Enrique estimant que l'international tricolore n'avait pas la tête à cela.

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Tout le monde semble donc confiant pour que cette histoire se termine bien, mais cela fait tout de même plusieurs semaines que cela dure. Et Bradley Barcola ayant encore deux ans de contrat, Liverpool joue peut-être un jeu dangereux, car le Paris Saint-Germain n'est plus aussi malléable qu'avant sur le marché des transferts. Suite au prochain épisode.