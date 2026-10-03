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Le maillot de foot Pape Léon 14 fait un carton d'enfer

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parJérôme Capton
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La semaine passée, à l'occasion de la venue du Pape Leon XIV en France, les organisateurs ont mis en vente un maillot de football floqué Pape Léon avec le numéro 14 a été mis en vente. Toutes les tuniques se sont vendues rapidement, mais face au succès, de nouveaux maillots ont été fabriqués.
Dès son arrivée sur le sol français, le Pape Léon XIV a signé un de ces fameux maillots, lequel sera déposé dans la Chapelle Notre Dame des sportifs, aux pieds du Parc des Princes dans les prochains jours. Moyennant 35 euros, et depuis le mois de juin, on pouvait se procurer ce maillot de foot du Jesus FC, lequel était en fait une initiative pour financer le voyage d'un groupe aux Journées mondiales de la jeunesse, qui se tiendront du 27 juillet au 9 août 2027 à Séoul. Mais, très vite, le succès a été au rendez-vous, et rapidement les stocks de ce maillot très original et esthétiquement plutôt réussi, que l'on soit croyant ou pas, se sont vidés.
Alors même que ce maillot faisait son apparition sur le marché noir à des prix évidemment supérieurs aux 35 euros demandés lors de la vente normale, l'association Holygames a décidé de faire fabriquer une nouvelle série de maillots Pape Léon. Pour cela, il suffit de se rendre sur son site et de passer commande avant le 10 octobre prochain, avec une livraison promise en novembre.
Lors de la visite du Pape à Paris, plusieurs sportifs ont participé à la veillée au Stade de France, et à la messe de dimanche à Paris. Aucune star du foot français n'était cependant présente, même si l'on sait que des joueurs comme Désiré Doué et Olivier Giroud, sont très croyants. On a tout de même vu Véronique Rabiot venir dire sa foi, avouant tout de même que pour l'instant son fils Adrien n'était pas focalisé sur les questions spirituelles, sa carrière prenant trop de place.
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