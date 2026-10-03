3ME pour sauver sa peau après avoir dénoncé Man City, il est terrifié

3ME pour sauver sa peau après avoir dénoncé Man City, il est terrifié

Premier League
parHadrien Rivayrand
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Manchester City risque très gros après la violation de plus de 100 règles du fair-play financier. Rui Pinto, qui a dénoncé les agissements du club anglais, craint désormais pour sa sécurité.
Manchester City sait que les prochaines semaines seront encore difficiles à négocier. Le club a été reconnu coupable de nombreuses violations des règles du fair-play financier. Les Skyblues ont fait appel mais peuvent craindre une relégation dans les divisions inférieures, une lourde sanction financière, une perte de titres ou encore des interdictions de recrutement. Rui Pinto, le lanceur d'alerte qui a été l'un des premiers à dénoncer les agissements de Manchester City pendant des années, craint désormais pour sa sécurité depuis l'annonce de la condamnation du club.

Une crainte pour sa vie, Rui Pinto se livre 

Dans un long message publié sur son compte X, le lanceur d'alerte en a dit davantage sur sa situation actuelle. Et il y a de quoi s'inquiéter :
« Mercredi, seulement quelques heures après le verdict confirmant officiellement la culpabilité de Manchester City, la Commission chargée du programme de protection des témoins du Portugal m'a informé de sa décision de mettre fin à ma participation au programme et de retirer ma protection policière, me plaçant ainsi sciemment dans une situation mettant ma vie en danger.
Compte tenu de ces circonstances, je n'ai d'autre choix que de déménager, dans les prochains jours, vers un lieu tenu secret pour une durée indéterminée, en raison des multiples menaces de mort que j'ai reçues et du risque sérieux d'une tentative d'assassinat à mon encontre. »

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Rui Pinto précise également dans son message qu'il a d'ores et déjà lancé une campagne de soutien financier afin de faire face aux événements actuels. Il espère notamment pouvoir recevoir jusqu'à 3 millions d'euros. L'État portugais est directement mis en cause et pourrait réagir dans les prochains jours afin de donner sa version des faits. De son côté, le lanceur d'alerte n'a pas prévu de se taire et compte bien continuer à travailler d'arrache-pied sur d'autres dossiers importants qui concernent le football mondial.
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Si City est relegué en Championship ou plus bas encore, je pense que le retrait de points ne s'imposera pas. Il ne faut pas exagérer. Maintenant, les EAU peuvent vendre le club et les joueurs aux plus offrants et là il ne sera pas question de braderie. Aucun club n'aura Haaland pour 50 millions d'euros. Je comprends très les EAU de retirer toutes les investissements au Royaume Uni si la sanction est trop lourde. Si l'Arabie Saoudite s'y met la Grande Bretagne sera sous assitance respiratoire sur l'économie du pays. Pas sûr la saison prochaine que les TV anglaises paient 5 milliards d'euros pour les retransmissions des matches de Premier League.

3ME pour sauver sa peau après avoir dénoncé Man City, il est terrifié

IL évident que non seulement Rui Pinto s'attaquait à un très gros club et en plus à un pays très riche. Si City sans sort sans trop de mal, il n'aura rien. SI City descend en Championship ou plus bas et qu'il est oblige soit vendre le club et les joueurs, il sera évident qu'il risquera gros, très gros.

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