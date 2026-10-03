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Milan ne regrette pas les 75ME payés au PSG

Serie A
parClaude Dautel
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Les dirigeants de l'AC Milan ont accepté de faire venir Gonçalo Ramos du PSG moyennant 75ME. Et Ruben Amorim profite de cette trêve internationale pour justifier cette grosse dépense faite pour recruter l'attaquant international portugais.
Afin de renforcer son secteur offensif, les Rossoneri ont frappé fort en faisant signer Gonçalo Ramos, double vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, moyennant un chèque tout de même colossal de 75ME, sachant que Ramos n'était pas titulaire dans la capitale. Alors forcément les supporters de l'AC Milan attendent beaucoup du joueur portugais, et avec un seul but marqué en six matchs toutes compétitions confondues, on ne peut pas dire que ce dernier a emballé les fans locaux. Au moment où certains se demandent si Milan ne s'est pas jeté trop vite sur Gonçalo Ramos, son entraîneur, et compatriote, est monté au créneau pour le défendre dans les médias italiens.

Milan n'a pas fait une mauvaise affaire avec Gonçalo Ramos

S'exprimant notamment sur Sky Sport, Ruben Amorim estime que les débuts de Gonçalo Ramos doivent être abordés sous un autre angle que celui des pures statistiques. « Nous devons progresser collectivement pour nous créer davantage d'occasions, mais cela ne concerne pas uniquement Camarda et Gonçalo. Je ne fais aucune distinction entre les joueurs, quel que soit leur âge ou leur temps de jeu. « Si vous regardez attentivement chaque match, vous verrez que Gonçalo a déjà été impliqué dans des situations intéressantes, et il brille également en sélection : son dernier but contre le Danemark a été décisif. Il prouve sa valeur. Mon principal souci est de créer davantage d’occasions pour tous mes joueurs », a précisé Ruben Amorim concernant l'ancien buteur du Paris Saint-Germain, souvent décisif dans le money-time avec le PSG.

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La saison passée, sous le maillot des champions d'Europe, Gonçalo Ramos a marqué seulement 12 buts, dont 6 en Ligue 1, mais cela a souvent été en entrant en fin de match et souvent pour faire la différence. A Milan, on attend un peu plus d'un joueur appelé à être tout le temps titulaire, mais pour l'instant Ruben Amorim n'a aucun doute.
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3ME pour sauver sa peau après avoir dénoncé Man City, il est terrifié

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