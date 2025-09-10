ICONSPORT_269776_0531
Bradley Barcola

PSG : Barcola, attention danger

PSG10 sept. , 12:40
parClaude Dautel
Buteur et auteur d'un bon match avec l'équipe de France contre l'Islande, Bradley Barcola va retrouver le Paris Saint-Germain. Le PSG va devoir rapidement boucler la prolongation de contrat de l'ancien Lyonnais sous peine de voir un club vite se mettre en action pour recruter Barcola.
Grâce à une passe lumineuse de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a permis aux Bleus de s'imposer face à l'Islande, une victoire importante dans la course à un ticket directement qualificatif pour le Mondial 2026. Une nouvelle fois, le jeune attaquant tricolore du PSG s'est mis en valeur, et forcément cela n'échappe pas aux recruteurs des plus grands clubs européens. Même s'il a encore trois ans de contrat avec les champions d'Europe, Nasser Al-Khelaifi a déjà demandé à Luis Campos de négocier une prolongation de contrat avec Bradley Barcola. Pour l'instant, rien n'a été signé et cela laisse la porte ouverte aux rumeurs sur l'avenir de celui qui avait parfois été mis sur la touche par Luis Enrique. En Espagne, la presse est convaincue que le Real Madrid va rapidement se positionner pour tenter de détourner le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

Madrid tourne autour de Bradley Barcola

Raul Cabrera Jimenez, journaliste pour Fichajes.net, fait des confidences sur ce sujet. « Le Real Madrid a exprimé son intérêt pour Barcola comme successeur potentiel de Rodrygo, qui pourrait quitter l'équipe. Le club espagnol cherche à renforcer son attaque avec de jeunes joueurs talentueux, et Barcola correspond à ce profil », explique notre confrère. Ce dernier admet tout de même que l'opération ne sera pas facile pour Florentino Perez, car non seulement contractuellement le PSG a clairement l'avantage sur Madrid, mais en plus différentes sources internes au Paris Saint-Germain affirment que les négociations pour une prolongation de Bradley Barcola se passent idéalement et pourraient même rapidement à une prolongation jusqu'en 2030.

Lire aussi

Bradley Barcola, le PSG va frapper très fortBradley Barcola, le PSG va frapper très fort
Mort de Jean Pormanove : Le clan Barcola répondMort de Jean Pormanove : Le clan Barcola répond
Depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2023 moyennant 45 millions d'euros, a vu sa valeur sportive et forcément financière grimper de manière vertigineuse. Ainsi, le site Transfermarkt estime qu'en cas de transfert, le club qui voudra s'offrir Bradley Barcola devra dépenser 70 millions d'euros. Il est vrai que la saison passée, l'attaquant international français de 23 ans a aligné des statistiques totalement ahurissantes avec 64 matchs joués (34 en Ligue 1, 17 en Ligue des champions, 6 dans le Mondial des clubs, 6 en Coupe de France et 1 dans le Trophée des champions), 21 buts marqués et 21 passes décisives. De quoi forcément attirer un club comme le Real Madrid.
Articles Recommandés
lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

Fil Info

18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne
16:20
OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Derniers commentaires

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

ESSAI

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading