PSG : Barcola, attention danger

Buteur et auteur d'un bon match avec l'équipe de France contre l'Islande, Bradley Barcola va retrouver le Paris Saint-Germain. Le PSG va devoir rapidement boucler la prolongation de contrat de l'ancien Lyonnais sous peine de voir un club vite se mettre en action pour recruter Barcola.
Grâce à une passe lumineuse de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a permis aux Bleus de s'imposer face à l'Islande
, une victoire importante dans la course à un ticket directement qualificatif pour le Mondial 2026. Une nouvelle fois, le jeune attaquant tricolore du PSG s'est mis en valeur, et forcément cela n'échappe pas aux recruteurs des plus grands clubs européens. Même s'il a encore trois ans de contrat avec les champions d'Europe, Nasser Al-Khelaifi a déjà demandé à Luis Campos de négocier une prolongation de contrat avec Bradley Barcola. Pour l'instant, rien n'a été signé et cela laisse la porte ouverte aux rumeurs sur l'avenir de celui qui avait parfois été mis sur la touche par Luis Enrique. En Espagne, la presse est convaincue que le Real Madrid va rapidement se positionner pour tenter de détourner le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.
Madrid tourne autour de Bradley Barcola
Raul Cabrera Jimenez, journaliste pour Fichajes.net
, fait des confidences sur ce sujet. « Le Real Madrid a exprimé son intérêt pour Barcola comme successeur potentiel de Rodrygo, qui pourrait quitter l'équipe. Le club espagnol cherche à renforcer son attaque avec de jeunes joueurs talentueux, et Barcola correspond à ce profil
», explique notre confrère. Ce dernier admet tout de même que l'opération ne sera pas facile pour Florentino Perez, car non seulement contractuellement le PSG a clairement l'avantage sur Madrid, mais en plus différentes sources internes au Paris Saint-Germain affirment que les négociations pour une prolongation de Bradley Barcola se passent idéalement
et pourraient même rapidement à une prolongation jusqu'en 2030.
Depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2023 moyennant 45 millions d'euros, a vu sa valeur sportive et forcément financière grimper de manière vertigineuse. Ainsi, le site Transfermarkt
estime qu'en cas de transfert, le club qui voudra s'offrir Bradley Barcola devra dépenser 70 millions d'euros. Il est vrai que la saison passée, l'attaquant international français de 23 ans a aligné des statistiques totalement ahurissantes avec 64 matchs joués (34 en Ligue 1, 17 en Ligue des champions, 6 dans le Mondial des clubs, 6 en Coupe de France et 1 dans le Trophée des champions), 21 buts marqués et 21 passes décisives. De quoi forcément attirer un club comme le Real Madrid.