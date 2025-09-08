Bradley Barcola, le PSG va frapper très fort

Bradley Barcola voit reposer beaucoup d'espoirs de la part du PSG, et pas uniquement car Dembélé et Doué sont blessés. Paris l'a conservé cet été, pour mieux le blinder cet automne.

Le PSG a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, au moins pour tout le mois de septembre et va devoir compter sur Khvicha Kvaratskhelia et sur Bradley Barcola pour animer son attaque dans les prochaines semaines. L’ailier français n’a pas toujours été titulaire dans les gros matchs, mais il vient de vivre un été qui va le conforter dans son choix de persister au PSG. En effet, le Bayern Munich a fait le forcing au mois d’août pour le faire venir, mais Paris a clairement mis les barbelés sur l’ancien lyonnais, refusant toute idée de le vendre malgré la belle offre des Bavarois. Cet intérêt venu d’un géant européen a en tout cas eu des répercussions.

Barcola et le PSG, négociations en cours