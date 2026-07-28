ICONSPORT_175654_0276

Officiel : L'Italie rappelle Roberto Mancini

Serie A28 juil. , 15:36
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

Dans le marasme sportif et institutionnel, Roberto Mancini va essayer de sauver l’Italie.
Après l’échec pour Pep Guardiola, et la polémique qui a provoqué la fin de la piste Andrea Pirlo, c’est Roberto Mancini qui a pris les commandes de la Nazionale ce mardi après-midi. L’ancien joueur de la Sampdoria, entraineur passé notamment par la Lazio, l’Inter Milan, Manchester City et Galatasaray, va retrouver un poste qu’il a déjà occupé entre 2018 et 2023, avec un succès à l’Euro au passage. Il avait démissionné en 2023 après l’échec de la qualification à la Coupe du monde 2022, pour des raisons obscures, alors qu’il avait un contrat qui courrait jusqu’en… 2026.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369103_0087 Diomandé
PSG

Le PSG a évité l'arnaque du siècle, Campos l'a senti

ICONSPORT_369999_0571
Mondial 2026

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

ICONSPORT_370409_2007
OM

OM : Medina au Bayer Leverkusen, ça chauffe !

ICONSPORT_366581_0363
PSG

PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé

Fil Info

28 juil. , 17:00
Le PSG a évité l'arnaque du siècle, Campos l'a senti
28 juil. , 16:30
L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe
28 juil. , 16:00
OM : Medina au Bayer Leverkusen, ça chauffe !
28 juil. , 15:21
PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé
28 juil. , 15:00
OL : A peine revenu du Mondial, Lyon le met dehors
28 juil. , 14:30
Lens lâche 15 ME en Ligue 1 pour remplacer Sangaré
28 juil. , 14:00
Rodri au PSG, la fake news démasquée
28 juil. , 13:30
OM : Bruno Genesio clarifie ses propos polémiques
28 juil. , 13:00
ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique

Derniers commentaires

PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé

ils ont bien mis 145 sur isak

PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé

isak a bien été acheter 145 millions dc c'est pas degueu non plus 170 pour le vendre 150

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

Inutile de dire que les argentins ont été favorisés dans cette Coupe du Monde par les arbitres désignés d'une manière fantaisiste par Collina l'arbitre en chef de la FIFA. Changer les règles établies ont conduit aussi les arbitres à faire des erreurs. Messi lors du premier match méritait un carton rouge. Inutile de rappeler qu'Infantino le président de la FIFA avait comme favori l'Argentine. Tout est dit.

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

Parce que vous aviez besoin de preuves pour savoir que cette coupe du monde restera "la coupe du monde de la honte" ET Ils vont nous refaire la même dans 4 ans avec 64 équipes. Peut être même feront ils encore plus fort

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

FIFA MAFIA

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading