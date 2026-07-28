Officiel : L'Italie rappelle Roberto Mancini





Dans le marasme sportif et institutionnel, Roberto Mancini va essayer de sauver l’Italie.

Après l’échec pour Pep Guardiola, et la polémique qui a provoqué la fin de la piste Andrea Pirlo, c’est Roberto Mancini qui a pris les commandes de la Nazionale ce mardi après-midi. L’ancien joueur de la Sampdoria, entraineur passé notamment par la Lazio, l’Inter Milan, Manchester City et Galatasaray, va retrouver un poste qu’il a déjà occupé entre 2018 et 2023, avec un succès à l’Euro au passage. Il avait démissionné en 2023 après l’échec de la qualification à la Coupe du monde 2022, pour des raisons obscures, alors qu’il avait un contrat qui courrait jusqu’en… 2026.