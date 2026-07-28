Officiel : L'Italie rappelle Roberto Mancini

ils ont bien mis 145 sur isak
isak a bien été acheter 145 millions dc c'est pas degueu non plus 170 pour le vendre 150
Inutile de dire que les argentins ont été favorisés dans cette Coupe du Monde par les arbitres désignés d'une manière fantaisiste par Collina l'arbitre en chef de la FIFA. Changer les règles établies ont conduit aussi les arbitres à faire des erreurs. Messi lors du premier match méritait un carton rouge. Inutile de rappeler qu'Infantino le président de la FIFA avait comme favori l'Argentine. Tout est dit.
Parce que vous aviez besoin de preuves pour savoir que cette coupe du monde restera "la coupe du monde de la honte" ET Ils vont nous refaire la même dans 4 ans avec 64 équipes. Peut être même feront ils encore plus fort
FIFA MAFIA
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Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale 🇮🇹💙 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro