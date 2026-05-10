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Bradley Barcola

PSG : Barcola a choisi son futur club

PSG10 mai , 22:00
parQuentin Mallet
2
Barré par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola pourrait quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain si un projet intéressant lui est proposé. Et face aux différentes propositions venues d'Angleterre, l'ancien Lyonnais a fait son choix.
Après avoir enfin remporté la première Ligue des champions de son histoire, le PSG affrontera Arsenal en finale à Budapest le 30 mai prochain pour réaliser le back-to-back. Si tout l'effectif est évidemment concerné par cet événement, tous ne peuvent bénéficier du même temps de jeu que les titulaires habituels. Et en attaque, c'est Bradley Barcola qui en fait les frais.
Lors de la double confrontation face au Bayern Munich, le numéro 29 parisien n'a disputé que 21 et 26 minutes. Un maigre temps de jeu qui témoigne de sa position dans la hiérarchie, derrière Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Devant cette situation, l'ancien Lyonnais pourrait demander son départ lors du prochain mercato.

Bradley Barcola a un bon de sortie

Le cas échéant, Bradley Barcola aura de belles opportunités devant lui. Surtout en Premier League. Et selon les informations du 10sport, l'ailier parisien a clairement une préférence parmi les clubs intéressés. Si les rumeurs ont évoqué les intérêts d'Arsenal ou de Chelsea pour renforcer le flanc gauche de leur attaque, Barcola privilégie un départ à Liverpool. La perspective de rejoindre le championnat anglais lui plait particulièrement, « et celle de porter les couleurs de Liverpool encore plus », apprend-on. Désireux de retrouver un rôle plus important pour faire progresser sa carrière, le natif de Villeurbanne considère le club de la Mersey comme le point de chute idéal.
Et ça tombe bien, car Liverpool est récemment revenu à la charge. Les Reds veulent utiliser cette situation de flottement autour de la prolongation en stand-by de Bradley Barcola pour lui promettre un temps de jeu important à Anfield. Quant au PSG, la même source indique que la direction est à l'écouter, et qu'elle ne s'opposera pas à son départ si le joueur en fait la demande.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs15
Buts2
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts10
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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dans un 1er temps DEchepy n'avait meme pas sifflé la faute. Ensuite il met un jaune 3 minutes apres, c'est incoherent. La var aurait du l'aoppeler et c'etait rien ou rouge, mais pas jaune

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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