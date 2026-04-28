PSG : Liverpool offre 100 ME et négocie avec Barcola

Le PSG espère trouver rapidement un accord avec Bradley Barcola pour une prolongation, mais la tâche est difficile. Car dans ce dossier, Manchester City mais aussi Liverpool sont bouillants pour recruter l’attaquant français.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2028, Bradley Barcola n’a pas encore donné son feu vert au club de la capitale pour une prolongation. Ce dossier est pourtant une priorité aux yeux de Luis Enrique et de Luis Campos. Les deux hommes sont conscients de l’importance de l’international français de 23 ans, dont le profil est unique au sein de l’effectif. Le PSG redouble d’efforts pour tenter de trouver un terrain d’entente avec Bradley Barcola et son entourage, ce qui n’est toujours pas le cas fin avril.

Une situation pénible pour Paris, qui voit dans le même temps la concurrence s’intensifier dans ce dossier. Comme indiqué ces derniers jours, Manchester City est très intéressé par l’attaquant formé à l’OL. Pep Guardiola n’est pas le seul Outre-Manche à faire le forcing pour recruter Bradley Barcola. Le site Fichajes nous apprend que Liverpool, déjà très chaud l’été dernier, est toujours sur le coup.

Le club de la Mersey prépare une offre de 100 millions d’euros pour le natif de Lyon et a déjà démarré les discussions avec l’entourage de ce dernier pour prendre la température. L’idée est clairement de faire comprendre à Bradley Barcola qu’il aura un rôle central à Liverpool en cas de transfert du côté d’Anfield l’été prochain. Les Reds ont acté le départ de Mohamed Salah et cherchent un joueur percutant pour remplacer l’Egyptien sur le côté. Bradley Barcola a clairement ce profil en plus de savoir se montrer décisif (12 buts, 7 passes décisives cette saison).

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La question est maintenant de savoir si le numéro 29 du Paris Saint-Germain donnera suite à cet intérêt, ou à celui de Manchester City, ou s’il préfèrera prolonger dans la capitale. Du côté du club Bleu et Rouge, on souhaite en tout cas être fixé dès cet été. Car dans l’esprit de Luis Campos, il n’est pas envisageable de conserver Bradley Barcola sans une prolongation, avec un énorme risque de le voir partir en 2027 à un an de la fin de son contrat, à un prix qui sera par conséquent bien inférieur que les 100 millions d’euros évoqués cet été.