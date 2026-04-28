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PSG : Liverpool offre 100 ME et négocie avec Barcola

PSG28 avr. , 12:00
parCorentin Facy
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Le PSG espère trouver rapidement un accord avec Bradley Barcola pour une prolongation, mais la tâche est difficile. Car dans ce dossier, Manchester City mais aussi Liverpool sont bouillants pour recruter l’attaquant français.
En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2028, Bradley Barcola n’a pas encore donné son feu vert au club de la capitale pour une prolongation. Ce dossier est pourtant une priorité aux yeux de Luis Enrique et de Luis Campos. Les deux hommes sont conscients de l’importance de l’international français de 23 ans, dont le profil est unique au sein de l’effectif. Le PSG redouble d’efforts pour tenter de trouver un terrain d’entente avec Bradley Barcola et son entourage, ce qui n’est toujours pas le cas fin avril.
Une situation pénible pour Paris, qui voit dans le même temps la concurrence s’intensifier dans ce dossier. Comme indiqué ces derniers jours, Manchester City est très intéressé par l’attaquant formé à l’OL. Pep Guardiola n’est pas le seul Outre-Manche à faire le forcing pour recruter Bradley Barcola. Le site Fichajes nous apprend que Liverpool, déjà très chaud l’été dernier, est toujours sur le coup.
Le club de la Mersey prépare une offre de 100 millions d’euros pour le natif de Lyon et a déjà démarré les discussions avec l’entourage de ce dernier pour prendre la température. L’idée est clairement de faire comprendre à Bradley Barcola qu’il aura un rôle central à Liverpool en cas de transfert du côté d’Anfield l’été prochain. Les Reds ont acté le départ de Mohamed Salah et cherchent un joueur percutant pour remplacer l’Egyptien sur le côté. Bradley Barcola a clairement ce profil en plus de savoir se montrer décisif (12 buts, 7 passes décisives cette saison).

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La question est maintenant de savoir si le numéro 29 du Paris Saint-Germain donnera suite à cet intérêt, ou à celui de Manchester City, ou s’il préfèrera prolonger dans la capitale. Du côté du club Bleu et Rouge, on souhaite en tout cas être fixé dès cet été. Car dans l’esprit de Luis Campos, il n’est pas envisageable de conserver Bradley Barcola sans une prolongation, avec un énorme risque de le voir partir en 2027 à un an de la fin de son contrat, à un prix qui sera par conséquent bien inférieur que les 100 millions d’euros évoqués cet été.
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Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

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ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

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Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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