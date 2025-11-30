PSG : Barcelone, Liverpool, Luis Enrique annonce son futur club

Ce samedi en Ligue 1, le PSG s'est incliné sur la pelouse de Monaco. Une défaite qui a particulièrement agacé Luis Enrique.

Luis Enrique est un entraineur très exigeant et il n'acceptera pas les baisses de régime au sein de son effectif. Si la répétition des rencontres et les nombreuses absences causent du tort au PSG , l'Espagnol veut de la rigueur. Ce samedi en Ligue 1 face à Monaco, les champions d'Europe n'auront pas montré leur visage habituel. Luis Enrique attend une réaction dès la prochaine rencontre face au Stade Rennais. Car son souhait est bel et bien de tout rafler cette saison, comme lors du précédent exercice.

Luis Enrique concentré avec le PSG

S'il n'est pas dit que l'ancien entraineur du Barça reste encore très longtemps au PSG, il est établi que ses ambitions demeurent énormes avec son équipe. Dans des propos relayées par L'Equipe, Luis Enrique a notamment rappelé que remporter une deuxième C1 avec Paris serait un aboutissement incroyable pour lui : « De toute évidence, les équipes anglaises ont un très haut niveau. Mais cette compétition est loin d’être terminée. Nous verrons en février-mars quelles équipes sont actuellement en difficulté et pourront se ressaisir, ou quelles équipes, bien que performantes, ne seront plus au même niveau ».

Une équipe inquiète d'ailleurs particulièrement Enrique en C1 : « Il est clair qu’il y a une équipe comme Arsenal, actuellement première dans les deux compétitions, qui n’encaisse pratiquement aucun but et qui est à un très haut niveau, mais la Ligue des champions implique des situations différentes et nous devrons attendre ».

Luis Enrique, qui sera en fin de contrat avec le PSG en juin 2027, veut aller au bout de sa mission. Inutile pour lui de penser aux rumeurs l'envoyant au Barça ou encore à Liverpool dès la saison prochaine. Paris est encore en course dans toutes les compétitions malgré des absences majeures. Peut-être que l'Espagnol décidera d'accepter quelques recrues de plus cet hiver. Mais il adore son effectif et fait plus que jamais confiance aux jeunes du centre de formation. A eux de rendre la pareille.