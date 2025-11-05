PSG : Attentat sur Hakimi, il n’y avait pas carton rouge

Les supporters du PSG ont encore beaucoup de mal à digérer la défaite contre le Bayern Munich mardi soir et surtout les blessures de Dembélé et Hakimi. L’action du défenseur marocain, fauché par Luis Diaz, fait d’ailleurs débat.

Le Paris Saint-Germain a perdu gros mardi soir au Parc des Princes face au Bayern Munich. Les hommes de Luis Enrique ont laissé échapper une victoire et donc trois points précieux dans la course au top 8. Mais au-delà de ça, le PSG a perdu deux joueurs. Ousmane Dembélé d’abord, visiblement trop juste pour démarrer et qui a été contraint de céder sa place dès la 25e minute de jeu. Achraf Hakimi ensuite, victime d’un tacle très dangereux par derrière de l’attaquant colombien du Bayern Munich, Luis Diaz.

Logiquement exclu, l’ancien joueur de Liverpool aurait pu échapper à cette exclusion si Hakimi n’avait pas été gravement blessé. C’est en tout l’avis de Johan Micoud, pour qui la faute de Luis Diaz n’était pas évidente au point de dégainer un carton rouge sans réfléchir et sans revoir l’action à plusieurs reprises. Il a expliqué son point de vue dans l’Equipe du Soir.

« Je trouve que c’est un tacle d’attaquant bête mais sa volonté n’est pas d’attraper la jambe d’Hakimi, c’est juste de faire un tacle à la con. Et en fait, je pense que le VAR attend de savoir si la blessure d’Hakimi est réelle. A mon avis, si Hakimi se relève et repart, je ne pense pas qu’il mette le carton rouge. Je pense qu’il n’y a pas une volonté de blesser Hakimi. Je n’enlève pas le fait que ce soit dangereux mais à mon avis, c’est la blessure qui fait qu’il y a carton rouge. Ce sont les fesses de Luis Diaz qui retombent sur Hakimi, il n’y a pas une volonté de lui faire mal » a analysé l’ancien joueur de l’équipe de France et des Girondins de Bordeaux.

Selon lui, il n’aurait donc pas été scandaleux que Luis Diaz poursuive la rencontre si Achraf Hakimi n’avait pas été gravement touché à la cheville. Un avis qui risque de provoquer des débats enflammés chez les supporters du PSG, pour qui le carton rouge à l’encontre de l’ailier du Bayern Munich ne souffre d’aucune contestation.