Indice UEFA : La France avance au sprint

Donnaruma était déjà un phénomène à MILAN et les italiens qui connaissent le foot un peu mieux que les français n’ont jamais accepté son depart .Ne pas comparer svp.
il est où sergio ?
On a les meilleurs milieu du monde au point de faire jouer Zaïre en LD et on irait chercher un "6 " ??? C'est pas là qu'on a besoin de renfort ....
Quel sprint !!!!!!!! On a repris 0,27 points aux Anglais, 0,14 aux Allemands , 0,09 aux Espagnols mais on a perdu 0,15 points face aux Italiens
Le Jack Kashkar lyonnais
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading