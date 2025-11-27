ICONSPORT_278257_0405

Belle semaine pour les clubs français, qui doivent absolument poursuivre sur cette lancée ce jeudi pour enfin remonter au classement de l'indice UEFA.
Les clubs français sont tous sur le pont cette semaine, et cela se passe plutôt bien pour le moment. Le PSG et l’OM se sont imposés, et Monaco est passé tout proche d’une victoire en Chypre, avant de concéder un match nul contre Pafos. Dommage car ce carton plein aurait encore plus poussé la belle semaine des formations tricolores.
Néanmoins, le bilan reste très positif et permet à la France de se rapprocher des pays devant lui à l’indice UEFA de cette saison. Les matchs d’Europa et de Conférence League seront décisifs pour voir s’il est possible d’aller chercher la Pologne, le Danemark et Chypre, trois formations qui empêchent la France d’être mieux que 9e pour le moment. Avec la Belgique et les Pays-Bas qui poussent derrière, et le Portugal qui a repris du poil de la bête devant, les formations de l’hexagone ont intérêt à se montrer convaincantes ce jeudi.
A noter qu’en tête du classement de cette saison, malgré les défaites de Manchester City, Liverpool et Newcastle cette semaine, l’Angleterre caracole toujours en tête avec plus d’un point d’avance pour l’Allemagne. Le pays d’outre-Rhin démontre, avec sa deuxième place, qu’il est encore dans une autre catégorie que la France pour la quatrième place du classement sur les cinq dernières années.
Derniers commentaires

Il est parti, les supporters du PSG sont en larmes

Donnaruma était déjà un phénomène à MILAN et les italiens qui connaissent le foot un peu mieux que les français n’ont jamais accepté son depart .Ne pas comparer svp.

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il est où sergio ?

Le PSG lâche 50ME pour un international français

On a les meilleurs milieu du monde au point de faire jouer Zaïre en LD et on irait chercher un "6 " ??? C'est pas là qu'on a besoin de renfort ....

Indice UEFA : La France avance au sprint

Quel sprint !!!!!!!! On a repris 0,27 points aux Anglais, 0,14 aux Allemands , 0,09 aux Espagnols mais on a perdu 0,15 points face aux Italiens

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le Jack Kashkar lyonnais

