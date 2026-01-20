PSG : La Premier League s'attaque à Senny Mayulu

Seul joueur à être encore sous contrat jusqu'au mois de juin 2027 avec Fabian Ruiz, Senny Mayulu n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger avec le PSG. Une situation qui interpelle deux mastodontes de Premier League, Arsenal et Chelsea.

Lors du mercato estival dernier, le Paris Saint-Germain n'a pas voulu trop chambouler son effectif après une saison historique. Désormais engagée dans ce mercato hivernal quelques mois plus tard, la direction sportive travaille surtout sur de nombreuses prolongations de ses joueurs phares. A ce jour, tous les joueurs du PSG sont liés à leur employeur actuel pendant encore deux ans au moins (juin 2028), sauf deux d'entre eux : Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Si pour le premier, la tendance est clairement à une prolongation rapide, pour le second, on n'y est pas encore. Une situation ambigüe qui laisse Arsenal et Chelsea s'immiscer dans le dossier.

Senny Mayulu, la PL en rêve

Senny Mayulu est dans une situation sportive assez délicate. Depuis le début de la saison, il est baladé un peu partout sur le terrain par Luis Enrique et a joué 10 matchs au milieu, 8 en pointe, 1 sur l'aile gauche, 1 à droite et même 1 en milieu défensif. Une instabilité qui ne lui permet pas de progresser pleinement, tout comme son temps de jeu tout aussi irrégulier. Dans ce contexte, Ekrem Konur, spécialiste dans l'inside mercato , révèle qu'Arsenal et Chelsea ont récemment envoyé des recruteurs pour étudier le profil de Senny Mayulu. Si pour les Gunners, l'intérêt s'arrête visiblement là, pour les Blues, c'est une autre affaire.

Ces derniers, sous l'impulsion de Liam Rosenior qui connait bien la Ligue 1, estiment qu'il peut être le milieu de terrain tant recherché. Toutefois, le PSG ne compte pas se laisser faire et exige une somme importante pour aller plus loin dans d'éventuelles négociations. Pour l'heure, Transfermarkt l'évalue à 40 millions d'euros, alors qu'il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 23 participations.