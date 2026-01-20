ICONSPORT_279591_0117
Mayulu PSG

PSG : La Premier League s'attaque à Senny Mayulu

PSG20 janv. , 19:23
parQuentin Mallet
0
Seul joueur à être encore sous contrat jusqu'au mois de juin 2027 avec Fabian Ruiz, Senny Mayulu n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger avec le PSG. Une situation qui interpelle deux mastodontes de Premier League, Arsenal et Chelsea.
Lors du mercato estival dernier, le Paris Saint-Germain n'a pas voulu trop chambouler son effectif après une saison historique. Désormais engagée dans ce mercato hivernal quelques mois plus tard, la direction sportive travaille surtout sur de nombreuses prolongations de ses joueurs phares. A ce jour, tous les joueurs du PSG sont liés à leur employeur actuel pendant encore deux ans au moins (juin 2028), sauf deux d'entre eux : Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Si pour le premier, la tendance est clairement à une prolongation rapide, pour le second, on n'y est pas encore. Une situation ambigüe qui laisse Arsenal et Chelsea s'immiscer dans le dossier.

Senny Mayulu, la PL en rêve

Senny Mayulu est dans une situation sportive assez délicate. Depuis le début de la saison, il est baladé un peu partout sur le terrain par Luis Enrique et a joué 10 matchs au milieu, 8 en pointe, 1 sur l'aile gauche, 1 à droite et même 1 en milieu défensif. Une instabilité qui ne lui permet pas de progresser pleinement, tout comme son temps de jeu tout aussi irrégulier. Dans ce contexte, Ekrem Konur, spécialiste dans l'inside mercato, révèle qu'Arsenal et Chelsea ont récemment envoyé des recruteurs pour étudier le profil de Senny Mayulu. Si pour les Gunners, l'intérêt s'arrête visiblement là, pour les Blues, c'est une autre affaire.
Ces derniers, sous l'impulsion de Liam Rosenior qui connait bien la Ligue 1, estiment qu'il peut être le milieu de terrain tant recherché. Toutefois, le PSG ne compte pas se laisser faire et exige une somme importante pour aller plus loin dans d'éventuelles négociations. Pour l'heure, Transfermarkt l'évalue à 40 millions d'euros, alors qu'il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 23 participations.
S. Mayulu

S. Mayulu

FranceFrance Âge 19 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281913_0019
Premier League

Terrible nouvelle pour Bouba Kamara

ICONSPORT_271033_0027
OM

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

ICONSPORT_277172_0012
OM

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Fil Info

20 janv. , 19:39
Terrible nouvelle pour Bouba Kamara
20 janv. , 19:00
Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME
20 janv. , 18:40
L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé
20 janv. , 18:25
TV : Sporting - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
20 janv. , 18:22
RCSA : Liam Rosenior veut piller Strasbourg !
20 janv. , 18:20
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
20 janv. , 18:15
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
20 janv. , 18:00
Berne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuite

Derniers commentaires

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

J'ai pas dit une priorité, j'ai dit ils étais aussi intéressé

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

Tu crois vraiment que Feyenoord est assez con pour vendre un joueur 4,5M€ alors qu'il en vaux normalement 25 ? Tu trolle j'espere ?

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

Qui te dis que c'etait une priorité pour eux ? Si ca peux te faire plaisir....

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

L OM a son endrick anglais aussi

Berne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuite

Streaming

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading