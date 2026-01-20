Sporting-PSG : Les dossiers sortent sur Chevalier

ICONSPORT_282905_0019

Le PSG a subi le réalisme du Sporting Portugal pour concéder sa deuxième défaite de la compétition. Lucas Chevalier est pointé du doigt.
Titulaire indiscutable en l’absence de Matvey Safonov, Lucas Chevalier peine à faire l’unanimité. Une nouvelle fois ce mardi soir face au Sporting Portugal, le gardien du PSG n’a pas été rassurant. A l’origine du corner qui a débouché sur l’ouverture du score lusitanienne, il a ensuite maladroitement repoussé le tir sur la tête de Suarez pour le but du 2-1. Si ce ne sont pas des boulettes énormes, cela ne parvient pas à convaincre les observateurs qui se demandent quand le PSG va pouvoir compter sur un gardien qui fait la différence sur les arrêts qui comptent.
Impossible de ne pas faire la comparaison avec Gianluigi Donnarumma, moins fort au pied et avec parfois un style peu académique, mais qui ne laissait rien passer sur les matchs qui comptent.
« Chevalier, trois frappes cadrés, deux buts. Safonov doit être titulaire », « En revanche, Zabarnyi et Chevalier, faut rapidement hausser le niveau », « Chevalier out ! Je veux Safonov », « Donnarumma me manque, comment on a pu le vendre pour ça », « Chevalier, c’est pas possible ça s’arrête jamais », ont pesté plusieurs suiveurs du PSG, qui ont de plus en plus de mal à faire confiance à l’ancien gardien du LOSC.
Pour le moment, Luis Enrique n’a pas d’autre choix, mais il est clair que le retour de blessure du Russe dans quelques semaines va instaurer une concurrence. Et il n’est pas certain que l’international français ait marqué des points en l’absence de Safonov.
1
Derniers commentaires

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Faudrait mettre Sofanov et virer chevalier des buts. ceci dit à la même époque la saison derniere Paris était 24 ou 25 eme et on connaît la suite

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Cassé peut-être pas mais moins de folie... Paris est attendu maintenant ca joue peut-être

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Il y avait faute sur le 1er but refusé... relou l Mais réel...après pas un match de LDC ine equipe mode L1 des champions... mauvaise mais vaillante... Paris faiblard en ce moment, le milieu n'est plus la, Hakimi manque, Doue et Dembélé pas la ..et Mayulu 🤦🏼‍♂️

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

250.000 € par mois, avec les salaires de Garcia, Lirola et Blanco économisés l'OM a les moyens.

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

C'est clair... le 1er la sortie mode gardien de balle sans se coucher...le 2eme pffff mais bordel tu mets les poings... et en face Doueet Dembélé pas la...Vitinha sans Neves et avec Riz en mode vacances c'est plus la même... Ruiz je reviens dessus mais depuis pas mal de matchs c'est plus ça...bon on est habitué au caviar donc on est plus critique mais la dynamique n'est pas la, limpression d'être lannee derniere avec 2 mois de retard... meme match que Athletico l'année derniere...

