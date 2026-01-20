Sporting-PSG : Les dossiers sortent sur Chevalier

Le PSG a subi le réalisme du Sporting Portugal pour concéder sa deuxième défaite de la compétition. Lucas Chevalier est pointé du doigt.

Titulaire indiscutable en l’absence de Matvey Safonov, Lucas Chevalier peine à faire l’unanimité. Une nouvelle fois ce mardi soir face au Sporting Portugal, le gardien du PSG n’a pas été rassurant. A l’origine du corner qui a débouché sur l’ouverture du score lusitanienne, il a ensuite maladroitement repoussé le tir sur la tête de Suarez pour le but du 2-1. Si ce ne sont pas des boulettes énormes, cela ne parvient pas à convaincre les observateurs qui se demandent quand le PSG va pouvoir compter sur un gardien qui fait la différence sur les arrêts qui comptent.

Impossible de ne pas faire la comparaison avec Gianluigi Donnarumma, moins fort au pied et avec parfois un style peu académique, mais qui ne laissait rien passer sur les matchs qui comptent.

« Chevalier, trois frappes cadrés, deux buts. Safonov doit être titulaire », « En revanche, Zabarnyi et Chevalier, faut rapidement hausser le niveau », « Chevalier out ! Je veux Safonov », « Donnarumma me manque, comment on a pu le vendre pour ça », « Chevalier, c’est pas possible ça s’arrête jamais », ont pesté plusieurs suiveurs du PSG, qui ont de plus en plus de mal à faire confiance à l’ancien gardien du LOSC.

Pour le moment, Luis Enrique n’a pas d’autre choix, mais il est clair que le retour de blessure du Russe dans quelques semaines va instaurer une concurrence. Et il n’est pas certain que l’international français ait marqué des points en l’absence de Safonov.