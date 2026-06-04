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PSG : Al-Khelaïfi lui fait un prix d'ami pour Kang-In Lee

PSG04 juin , 19:30
parGuillaume Conte
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Kang-In Lee ne compte plus s'éterniser au Paris Saint-Germain en raison d'un temps de jeu trop faible. L'Atlético de Madrid va discuter pour un prix d'ami avec le PSG.
Le signal a été donné samedi dernier. Malgré les problèmes physiques d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee n’est pas entré en jeu sur la pelouse de Budapest. En finale de la Ligue des Champions, le Sud-Coréen a compris que son avenir ne pouvait plus être au PSG. Luis Enrique a beau régulièrement s’excuser auprès des remplaçant comme Lee ou Gonçalo Ramos pour leur faible utilisation malgré leur niveau de jeu et leur comportement irréprochable, cela ne suffit pas pour s’éterniser sur le banc de touche du PSG.

Alemany suit Lee depuis 15 ans

Selon la presse sud-coréenne, Kang-In Lee envisage d’écouter les offres pour un transfert cet été. Mais cette fois, Luis Enrique ne s’opposera pas à son départ, devenu inéluctable. Un club revient avec insistance pour le récupérer : l’Atlético de Madrid. L’été dernier, Mateu Alemany, directeur du football chez les Colchoneros, avait déjà essayé de le faire venir, lui qui l’avait eu sous ses ordres à Valence et à Majorque et l'avait fait venir en Espagne dès 2011 !
Le prix demandé par le PSG est néanmoins assez redoutable, puisque le double champion d’Europe rêve de récupérer 50 millions d’euros pour le Sud-Coréen. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, cette somme va être revue à la baisse. En raison des bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Miguel Angel Gil Marin, le directeur général de l’Atlético, qui a été intronisé à l’ECA par le biais du dirigeant qatari.
De plus, entretenir des relations cordiales avec l’Atlético n’est pas désintéressé. Cela pourrait aussi faciliter les discussions si jamais le dossier Julian Alvarez revenait sur la table. En position de force, le PSG a les moyens de ses ambitions, et attend de belles offres pour vendre ses joueurs sous contrat. Avec Lee, Paris est certain de faire une belle opération puisque le joueur a été acheté 22 ME et que sa valeur marchande actuelle est de 28 ME.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
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173438233276-44

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