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PSG : Al-Khelaïfi intervient, un consultant s’excuse en direct

PSG07 mai , 12:20
parGuillaume Conte
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La joie était totale pour les Parisiens ce mercredi à Munich, et cela a permis d’enterrer la hache de guerre entre Luis Enrique et Jamie Carragher.
Ceux qui suivent Luis Enrique en conférence de presse à chaque apparition depuis des années, y compris quand il était à la Roma ou avec la sélection espagnole, le savent bien, l’entraineur du PSG a la rancune tenace. Souvent condescendant quand les questions des journalistes ne lui plaisent pas, le technicien espagnol n’a jamais digéré une scène vue sur la chaine CBS. Consultant pour le média américain, Jamie Carragher avait interviewé les joueurs du Borussia avec une écharpe du club allemand autour du cou, après la victoire en demi-finale de la Ligue des Champions face au PSG en 2024.
L’Anglais s’en était expliqué plusieurs fois, revenant sur le fait qu’il avait passé le match dans le Mur Jaune du Borussia et qu’il avait enchaîné les pintes de bière. Mais Luis Enrique lui en voulait clairement pour cette attitude qui n’était pas professionnelle à ses yeux.
Mais ce mercredi, alors que Nasser Al-Khelaïfi était au micro de CBS pour revenir sur la victoire du PSG, Luis Enrique est apparu. Le président du PSG a insisté pour le faire participer. Jamie Carragher en a profité pour faire ses plus plates excuses. « Luis, je voudrais m’excuser pour mon comportement à Dortmund lors de la demi-finale. J’avais une écharpe de Dortmund… parfois, après quelques verres, on se laisse emporter. Donc je m’excuse. On adore tous ton équipe, ce qu’elle a fait la saison dernière, et à quel point c’est un régal de la voir jouer. Félicitations pour cette nouvelle qualification en final. Bravo monsieur », a lancé l’ancien défenseur de Liverpool.
Luis Enrique lui a répondu avec le sourire, expliquant que cette histoire était donc désormais oubliée. « Tu n’as pas besoin de t’excuser. Nous sommes heureux, c’est normal », a lancé l’entraîneur du PSG, qui n’a pas la mémoire courte mais ne comptait pas entrer dans la polémique après ce nouvel heureux évènement pour lui et son club.
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