Weah attaque la presse, l'OM se sent persécuté
OM•
L'OM connaît une saison loin d'être de tout repos. Capitaine des Phocéens, Timothy Weah a conscience des responsabilités qui incombent à un joueur de Marseille.
En début de saison, Bruno Genesio a décidé de confier le brassard de capitaine à Timothy Weah. Une très belle marque de confiance pour l'international américain, qui a une grande envie de tout donner pour les Phocéens. Mais les moyens sont limités cette saison à Marseille et cela se ressent dans les résultats. Le club souffle le chaud et le froid et ne parvient pas à travailler en toute sérénité. D'autant que, pour certains joueurs de l'OM, beaucoup de gens seraient contre eux, à commencer par la presse. C'est notamment l'avis tranché de Weah.
Weah adore être seul contre tous
Lors d'une interview accordée à The Guardian, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est en effet exprimé sans détour sur le sujet : « Une grande partie des médias veut que Marseille perde, à 100 %. Quand on perd, tout le monde nous critique, et quand on gagne, personne ne nous félicite. Marseille est un club détesté, et il n'y a rien de mieux que de gagner pour un club détesté. J'adore être du côté des détestés, car ça me donne cette motivation, cette envie, cette soif de réussir et de gagner des titres ».
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À noter que Timothy Weah a également évoqué la pression importante qui pèse sur les joueurs de l'Olympique de Marseille dans une ville où le football occupe une place particulière dans le cœur des habitants. Les hommes de Bruno Genesio doivent plus que jamais composer avec cette pression, notamment après leur revers au stade Vélodrome face au Mans en Ligue 1. Heureusement pour eux, ils auront rapidement l'occasion de rebondir avec une nouvelle réception, cette fois face au Levski Sofia en Ligue Europa.
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Ligue 1
Saison régulière
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