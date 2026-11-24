L'OM connaît une saison loin d'être de tout repos. Capitaine des Phocéens, Timothy Weah a conscience des responsabilités qui incombent à un joueur de Marseille.

En début de saison, Bruno Genesio a décidé de confier le brassard de capitaine à Timothy Weah. Une très belle marque de confiance pour l'international américain, qui a une grande envie de tout donner pour les Phocéens. Mais les moyens sont limités cette saison à Marseille et cela se ressent dans les résultats. Le club souffle le chaud et le froid et ne parvient pas à travailler en toute sérénité. D'autant que, pour certains joueurs de l' OM , beaucoup de gens seraient contre eux, à commencer par la presse. C'est notamment l'avis tranché de Weah.

Weah adore être seul contre tous

Lors d'une interview accordée à The Guardian, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est en effet exprimé sans détour sur le sujet : « Une grande partie des médias veut que Marseille perde, à 100 %. Quand on perd, tout le monde nous critique, et quand on gagne, personne ne nous félicite. Marseille est un club détesté, et il n'y a rien de mieux que de gagner pour un club détesté. J'adore être du côté des détestés, car ça me donne cette motivation, cette envie, cette soif de réussir et de gagner des titres ».

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