Le PSG affrontera l’AS Roma d’un certain Manu Koné ce mercredi en Ligue des Champions. L’international français ne ferait pas tâche à Paris, mais son profil, proposé par Luis Campos, a été recalé par Luis Enrique.

En tête du classement en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Roma ce mercredi au Parc des Princes. Un match au cours duquel les milieux de terrain parisiens vont se frotter à Manu Koné, installé depuis plusieurs années en équipe de France et dont le profil a parfois été évoqué en interne du côté du PSG. A quelques heures du match entre le double champion d’Europe et la Roma, L’Equipe nous apprend justement que Luis Campos apprécie énormément le profil du milieu de terrain formé à Toulouse. Le directeur sportif portugais n’aurait pas été contre sa venue au Paris SG pour concurrencer Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Fabian Ruiz ou encore Vitinha.

Mais d’après les éléments récoltés par Loïc Tanzi, c’est Luis Enrique qui a recalé ce profil que Luis Campos adore. « Je ne décide pas tout seul » a justement soufflé l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco à plusieurs interlocuteurs en 2024, lorsqu’une signature de Manu Koné au Paris Saint-Germain était envisagée. Le technicien espagnol, qui raffole des joueurs très techniques à l’instar de ses deux Portugais ou de Fabian Ruiz, n’a pas jugé l’international tricolore suffisamment compatible à ses attentes et à sa philosophie de jeu.

Koné, un profil refusé par Luis Enrique

De quoi froisser un peu Luis Campos, convaincu que Manu Koné aurait pu faire beaucoup de bien au Paris SG. L'international français rêvait cet été encore de rallier le club Bleu et Rouge. Mais entre Luis Enrique et Luis Campos, la relation est fluide et une règle d’or prédomine sur toutes les autres. S’ils ne sont pas d’accord pour faire signer un joueur tous les deux, alors la cible en question ne signe pas au Paris SG. Le dossier Manu Koné, qui était valorisé par le Borussia Monchengladbach à seulement 30 millions d’euros en 2024, n’y a pas fait exception et l’actuel milieu de la Roma n’a donc pas rejoint la capitale française.