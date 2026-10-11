Luis Campos condamné, le PSG a mis 185 ME à la poubelle

Félicité pour le recrutement de joueurs tels que Doué, Vitinha, Pacho ou Neves, Luis Campos a également commis quelques erreurs sur le marché des transferts. Certaines recrues récentes ressemblent de plus en plus à des flops.

Depuis deux ans, il est très difficile de critiquer le Paris Saint-Germain et à juste titre. Le club de la capitale a gagné deux fois de suite la Ligue des Champions et continue d’être invincible ou presque en Ligue 1 , même en alignant une équipe souvent remaniée. Ce fut de nouveau le cas ce samedi au Parc des Princes face au Mans. A quatre jours de la réception de Manchester City en Ligue des Champions, Luis Enrique avait procédé à une large revue d’effectif en alignant notamment Zabarnyi, Hernandez, Digne, Beraldo, Dro, Akliouche ou encore Godts.

Le PSG l’a emporté face aux Manceaux (3-1) mais la prestation globale n’a pas convaincu grand-monde. Plusieurs individualités sont surtout critiquées après ce succès. Au micro de RMC, le consultant Maxime Chanot a par exemple dézingué Zabarnyi, Dro, Lucas Hernandez, Beraldo et Akliouche, achetés pour un total de 185 millions d’euros par Luis Campos durant les dernières années et qui ne parviennent pas à s’imposer comme des joueurs fiables aux yeux de Luis Enrique.

« Il faut qu’on se pose la question sur la qualité des remplaçants du PSG. On a laissé du temps à Zabarnyi, on a laissé du temps à Lucas Hernandez, on va continuer à laisser du temps à Digne, on va laisser du temps à Beraldo qui à la base est un défenseur et pas un milieu défensif… Il arrive à un moment où, quand tu es le PSG, si tu veux être dominant en Ligue 1 et en Ligue des Champions, il faut pas que penser aux titulaires » a d'abord lancé le consultant avant de poursuivre.

Le niveau des remplaçants du PSG pose question

« Désolé mais Zabarnyi, Hernandez, Dro, Beraldo et même Akliouche qui n’a pas été exceptionnel, c’est insuffisant quand tu t’appelles le PSG » a analysé Maxime Chanot, très déçu par le rendement des remplaçants du Paris Saint-Germain et qui espère que certains parviendront à hisser leur niveau de jeu au fil de la saison afin de bousculer les titulaires. Sans quoi les choix de Luis Enrique seront très simples au moment des grandes affiches de Ligue des Champions, avec une concurrence qui n’est pour l’instant pas très féroce pour les titulaires habituels.