Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

PSG : Akliouche donne sa priorité à Paris !

PSG29 avr. , 12:00
parClaude Dautel
6
Le PSG avance déjà dans son mercato et selon Sky Sport, Maghnes Akliouche a donné le feu vert en cas de départ de l'AS Monaco pour rejoindre les champions d'Europe.
Le Paris Saint-Germain est désormais une équipe qui fait envie, Luis Enrique ayant fait comprendre à l'Europe qu'il ne fallait plus se moquer du club de la capitale, désormais grand d'Europe. Au moment de faire son mercato, Luis Campos a bien compris que l'ambiance avait changé autour du PSG et que l'argument financier passait désormais au second plan. C'est probablement cela qui va aider Paris à s'offrir Maghnes Akliouche lors du prochain marché des transferts. Au lendemain du match Paris-Bayern, Sacha Tavolieri annonce sur le site de Sky Sport que le dossier du milieu offensif de l'AS Monaco va probablement se concrétiser très rapidement après l'ouverture du marché des transferts. Akliouche, qui va très certainement jouer le Mondial 2026 avec l'équipe de France, est lui favorable à une signature au PSG.

Luis Enrique adore Akliouche

Le journaliste spécialiste du mercato révèle que le Paris Saint-Germain a renoué le contact avec les représentants de Maghnes Akliouche pour prendre des renseignements, alors que le joueur monégasque a encore deux ans de contrat avec le club de la Principauté. Et si le PSG a relancé les discussions, c'est à la demande de Luis Enrique et de personne d'autre. « L’entraîneur espagnol aurait été particulièrement impressionné par les performances du joueur cette saison. Convaincu de son potentiel, il estime être capable de le faire franchir un cap supplémentaire et d’en faire un élément majeur de son projet de jeu », explique Sacha Tavolieri. Et cela tombe bien, Maghnes Akliouche a prévenu ses agents qu'il souhaitait rejoindre le PSG en cas de départ de Monaco.
Du côté de l'AS Monaco, on souhaiterait pouvoir conserver Maghnes Akliouche. Cependant, les dirigeants du club de la Principauté semblent se résoudre à un départ de l'international tricolore de 24 ans. Ils seraient même déjà sur les traces d'un remplaçant au joueur offensif, dont le prix est estimé à 50 millions d'euros par Transfermarkt. Luis Campos, qui a déjà démontré dans le dossier Mbappé qu'il pouvait faciliter les choses entre Paris et Monaco, a désormais le feu vert pour lancer les manœuvres.

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Mais ce n'est pas juste le score ici, c'est TOUT, le score, le niveau, la tactique, l'intensité... Oui c'est le match du siecle pour ceux qui suivent le foot et c'est pour ça que tout les spécialistes l'ont dit

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Oui... Mais non... Pas là... Quand tu as les presses de tous les pays, des journalistes spécialisés de tous les pays qui te disent la même chose: c'est le match du siècle, alors toi tu peux ne pas être d'accord et c'est ton droit (tu m'avoueras que le fait d'être un supporter de l'OM puisse jouer sur ton jugement), mais c'est comme une élection, ici la majorité l'emporte et cette majorité dit partout: C'EST LE MATCH DU SIECLE !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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