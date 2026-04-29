PSG : Akliouche donne sa priorité à Paris !

s'il y en a un qui supporte mal la pression et les critiques, c'est bien lui... NEXT
Très beau match aussi, mais moins complet sur l'intensité, la tactique, la technique. Hier soir on a atteint le sommet du foot, un choc de titans
Quel match ! Mais au final vous avez gagné 1/0 et quasi tout reste à faire. Bien dommage vu l'avantage. Après c'est compliqué de résister a ce Bayern.
Mais ce n'est pas juste le score ici, c'est TOUT, le score, le niveau, la tactique, l'intensité... Oui c'est le match du siecle pour ceux qui suivent le foot et c'est pour ça que tout les spécialistes l'ont dit
Oui... Mais non... Pas là... Quand tu as les presses de tous les pays, des journalistes spécialisés de tous les pays qui te disent la même chose: c'est le match du siècle, alors toi tu peux ne pas être d'accord et c'est ton droit (tu m'avoueras que le fait d'être un supporter de l'OM puisse jouer sur ton jugement), mais c'est comme une élection, ici la majorité l'emporte et cette majorité dit partout: C'EST LE MATCH DU SIECLE !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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