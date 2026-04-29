PSG : Akliouche donne sa priorité à Paris !

Le PSG avance déjà dans son mercato et selon Sky Sport, Maghnes Akliouche a donné le feu vert en cas de départ de l'AS Monaco pour rejoindre les champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain est désormais une équipe qui fait envie, Luis Enrique ayant fait comprendre à l'Europe qu'il ne fallait plus se moquer du club de la capitale, désormais grand d'Europe. Au moment de faire son mercato, Luis Campos a bien compris que l'ambiance avait changé autour du PSG et que l'argument financier passait désormais au second plan. C'est probablement cela qui va aider Paris à s'offrir Maghnes Akliouche lors du prochain marché des transferts. Au lendemain du match Paris-Bayern, Sacha Tavolieri annonce sur le site de Sky Sport que le dossier du milieu offensif de l'AS Monaco va probablement se concrétiser très rapidement après l'ouverture du marché des transferts. Akliouche, qui va très certainement jouer le Mondial 2026 avec l'équipe de France, est lui favorable à une signature au PSG.

Luis Enrique adore Akliouche

Le journaliste spécialiste du mercato révèle que le Paris Saint-Germain a renoué le contact avec les représentants de Maghnes Akliouche pour prendre des renseignements, alors que le joueur monégasque a encore deux ans de contrat avec le club de la Principauté. Et si le PSG a relancé les discussions, c'est à la demande de Luis Enrique et de personne d'autre. « L’entraîneur espagnol aurait été particulièrement impressionné par les performances du joueur cette saison. Convaincu de son potentiel, il estime être capable de le faire franchir un cap supplémentaire et d’en faire un élément majeur de son projet de jeu », explique Sacha Tavolieri. Et cela tombe bien, Maghnes Akliouche a prévenu ses agents qu'il souhaitait rejoindre le PSG en cas de départ de Monaco.

Du côté de l'AS Monaco, on souhaiterait pouvoir conserver Maghnes Akliouche. Cependant, les dirigeants du club de la Principauté semblent se résoudre à un départ de l'international tricolore de 24 ans. Ils seraient même déjà sur les traces d'un remplaçant au joueur offensif, dont le prix est estimé à 50 millions d'euros par Transfermarkt. Luis Campos, qui a déjà démontré dans le dossier Mbappé qu'il pouvait faciliter les choses entre Paris et Monaco, a désormais le feu vert pour lancer les manœuvres.