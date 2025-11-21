PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Le PSG possède le meilleur joueur d'Afrique dans ses rangs, et indéniablement le meilleur arrière droit au monde. Du côté de l'entourage d'Achraf Hakimi, le Real Madrid fait toujours saliver.

Tout récemment élu Ballon d’Or Africain, Achraf Hakimi a confié tout le bien qu’il pensait des deux équipes ont rendu cette réussite possible : le PSG et la sélection du Maroc. Un message d’amour qui a reçu une réponse immédiate de la part du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui a profité de sa présence à Rabat pour lui dire qu’il était un vrai leader au sein du club francilien.

Même s’il est blessé actuellement, tout va pour le mieux pour le Lion de l’Atlas, qui est considéré comme indispensable par Luis Enrique, à tel point qu’il n’a même pas voulu faire venir une doublure à son poste cet été, de peur de dégoûter celui qui serait son concurrent.

Madrid, ce lien fort avec Hakimi

A 27 ans, Hakimi est au prime de sa carrière, et cela a le don de faire saliver le Real Madrid. Natif de la capitale espagnole, le Marocain y a débuté sans parvenir à s’y imposer. Un grand regret pour lui. Un retour au Real n’est pas spécialement dans les cartons, mais l’agent du latéral droit a mis le feu dans des propos pour Tribuna, en marge de l’évènement organisé par la CAF.

« Un retour d’Hakimi au Real Madrid ? Il est heureux à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible. Le Real Madrid est sa maison », a prévenu Alejandro Camano dans une déclaration loin d’être innocente.

En effet, l’intérêt du Real Madrid pour Hakimi n’est pas nouveau, tant les Merengue ont encore du mal à trouver le joueur parfait pour succéder à Carvajal. Mais nul besoin de préciser que le PSG n’est pas vendeur, et que le contrat courant en effet jusqu’en 2029 a le don de protéger parfaitement le club français. Néanmoins, la question a de grandes chances de se reposer dans les années à venir, vu le lien fort entre Hakimi et la Casa Blanca.