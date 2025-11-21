ICONSPORT_277550_0065

PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

PSG21 nov. , 12:00
parGuillaume Conte
0
Le PSG possède le meilleur joueur d'Afrique dans ses rangs, et indéniablement le meilleur arrière droit au monde. Du côté de l'entourage d'Achraf Hakimi, le Real Madrid fait toujours saliver.
Tout récemment élu Ballon d’Or Africain, Achraf Hakimi a confié tout le bien qu’il pensait des deux équipes ont rendu cette réussite possible : le PSG et la sélection du Maroc. Un message d’amour qui a reçu une réponse immédiate de la part du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui a profité de sa présence à Rabat pour lui dire qu’il était un vrai leader au sein du club francilien.
Même s’il est blessé actuellement, tout va pour le mieux pour le Lion de l’Atlas, qui est considéré comme indispensable par Luis Enrique, à tel point qu’il n’a même pas voulu faire venir une doublure à son poste cet été, de peur de dégoûter celui qui serait son concurrent.

Madrid, ce lien fort avec Hakimi

A 27 ans, Hakimi est au prime de sa carrière, et cela a le don de faire saliver le Real Madrid. Natif de la capitale espagnole, le Marocain y a débuté sans parvenir à s’y imposer. Un grand regret pour lui. Un retour au Real n’est pas spécialement dans les cartons, mais l’agent du latéral droit a mis le feu dans des propos pour Tribuna, en marge de l’évènement organisé par la CAF.

« Un retour d’Hakimi au Real Madrid ? Il est heureux à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible. Le Real Madrid est sa maison », a prévenu Alejandro Camano dans une déclaration loin d’être innocente. 
En effet, l’intérêt du Real Madrid pour Hakimi n’est pas nouveau, tant les Merengue ont encore du mal à trouver le joueur parfait pour succéder à Carvajal. Mais nul besoin de préciser que le PSG n’est pas vendeur, et que le contrat courant en effet jusqu’en 2029 a le don de protéger parfaitement le club français. Néanmoins, la question a de grandes chances de se reposer dans les années à venir, vu le lien fort entre Hakimi et la Casa Blanca.
0
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

