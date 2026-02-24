L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Très peu utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, Lucas Beraldo est très courtisé en Allemagne. Le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund sont intéressés par le défenseur brésilien de 22 ans.

L’avenir de Lucas Beraldo s’écrit plus que jamais en pointillés. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2028, le défenseur brésilien pourrait prolonger à la surprise générale. Ces derniers jours, la signature d’un nouveau bail est évoquée contre toute attente pour l’ancien défenseur de Sao Paulo. Une information étonnante puisque Lucas Beraldo fait désormais office de quatrième choix pour Luis Enrique dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Willian Pacho, Marquinhos et Illya Zabarnyi.

Mais cette prolongation du PSG pourrait surtout avoir pour but de rebooster la valeur marchande du joueur avant une potentielle vente. Ce scénario prend de l’ampleur puisque selon les informations du site Fussballdaten, deux clubs de Bundesliga sont très intéressés par un potentiel transfert de Lucas Beraldo l’été prochain. Le média affirme que le Bayer Leverkusen ainsi que le Borussia Dortmund sont sur les rangs pour faire venir le jeune défenseur central brésilien de 22 ans.

Le PSG prolonge Beraldo pour mieux le vendre

Les deux clubs considèrent Lucas Beraldo comme un défenseur prometteur à relancer et dont le style de jeu pourrait convenir avec la philosophie de la Bundesliga. Plus surprenant, le Bayern Munich aurait également un oeil sur la situation de Lucas Beraldo et le considère comme une option plausible pour la rotation de l’effectif. Reste que pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Sao Paulo, les clubs allemands vont devoir casser leur tirelire.