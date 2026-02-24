ICONSPORT_268468_0153

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

PSG24 févr. , 14:00
parCorentin Facy
3
Très peu utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, Lucas Beraldo est très courtisé en Allemagne. Le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund sont intéressés par le défenseur brésilien de 22 ans.
L’avenir de Lucas Beraldo s’écrit plus que jamais en pointillés. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2028, le défenseur brésilien pourrait prolonger à la surprise générale. Ces derniers jours, la signature d’un nouveau bail est évoquée contre toute attente pour l’ancien défenseur de Sao Paulo. Une information étonnante puisque Lucas Beraldo fait désormais office de quatrième choix pour Luis Enrique dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Willian Pacho, Marquinhos et Illya Zabarnyi.
Mais cette prolongation du PSG pourrait surtout avoir pour but de rebooster la valeur marchande du joueur avant une potentielle vente. Ce scénario prend de l’ampleur puisque selon les informations du site Fussballdaten, deux clubs de Bundesliga sont très intéressés par un potentiel transfert de Lucas Beraldo l’été prochain. Le média affirme que le Bayer Leverkusen ainsi que le Borussia Dortmund sont sur les rangs pour faire venir le jeune défenseur central brésilien de 22 ans.

Le PSG prolonge Beraldo pour mieux le vendre

Les deux clubs considèrent Lucas Beraldo comme un défenseur prometteur à relancer et dont le style de jeu pourrait convenir avec la philosophie de la Bundesliga. Plus surprenant, le Bayern Munich aurait également un oeil sur la situation de Lucas Beraldo et le considère comme une option plausible pour la rotation de l’effectif. Reste que pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Sao Paulo, les clubs allemands vont devoir casser leur tirelire.

Lire aussi

Le PSG prolonge le flop intouchable de Luis EnriqueLe PSG prolonge le flop intouchable de Luis Enrique
Le PSG a une touche pour refourguer BeraldoLe PSG a une touche pour refourguer Beraldo
Car malgré un temps de jeu famélique au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Lucas Beraldo ne sera pas bradé par le club de la capitale. Luis Enrique a toujours vanté publiquement les mérites et le talent de l’international brésilien et Paris est certain du potentiel du joueur. C’est pourquoi Luis Campos a fixé entre 30 et 35 millions d’euros le prix de Lucas Beraldo pour un potentiel départ lors du prochain mercato. Reste maintenant à voir si le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund voire le Bayern Munich passeront à l’offensive pour s’attacher les services de celui dont le nom avait été associé au Besiktas Istanbul cet hiver.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_269790_0012
PSG

PSG : La banderole pour Hakimi fait des dégâts

Habib Beye ICONSPORT_352509_0081
OM

OM : Beye à la ramasse totale, L'Equipe du Soir l'allume

Marcus Thuram ICONSPORT_360297_0144
Serie A

Ita : C'est terminé, l'Inter vire Marcus Thuram

Pierre Sage ICONSPORT_355810_0314
Coupe de France

CdF : Un gros coup dur pour Sage avant de défier l'OL

Fil Info

26 févr. , 16:00
PSG : La banderole pour Hakimi fait des dégâts
26 févr. , 15:30
OM : Beye à la ramasse totale, L'Equipe du Soir l'allume
26 févr. , 15:00
Ita : C'est terminé, l'Inter vire Marcus Thuram
26 févr. , 14:30
CdF : Un gros coup dur pour Sage avant de défier l'OL
26 févr. , 14:00
Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL
26 févr. , 13:40
Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe
26 févr. , 13:20
L'OM fonce sur Allen Lambé, le crack du Bayern Munich
26 févr. , 13:00
Lens riposte face à la menace OM au mercato
26 févr. , 12:40
OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Derniers commentaires

PSG : Mbappé pousse Doué au Real Madrid

Article en carton…

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

99999 parle pas avec lui il comprend rien au foot lui c'est le foutre plutôt. Il compte en mois et pas en matchs ce fils de capote trouée. En 3 mois ça fait combien de match tocard? C’est une hyène à l’affût psk il aime trop se faire martyriser c’est son côté sado à ce petit gluant

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Il va faire exploser le vestiaire de l'OL a lui tout seul. Vous allez voir

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Endrick 5 buts 1 passe décisive en 7 matchs Gonçalo Ramos 5 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de ligue1 Amine Gouiri 5 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de ligue 1

Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL

C sur que les mains du Qatar son propres et lavées à l’eau de javel…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading