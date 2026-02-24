Ni Pavard ni Balerdi, ce défenseur de l’OM inquiète

ICONSPORT_334081_0082

Malgré un gros changement de joueurs à ce niveau, l'OM est toujours en grosse difficulté en défense. Et tout le monde est pointé du doigt, même Facundo Medina.
Obligé de bricoler la saison dernière pour proposer une défense qui n’a finalement pas tenu la route, Roberto De Zerbi avait obtenu de ses dirigeants des investissements massifs dans ce secteur de jeu. Des grands noms sont arrivés, car Benjamin Pavard et Nayef Aguerd ne sont pas n’importe qui. Mais l’OM a aussi fait venir un joueur confirmé de la Ligue 1, en déboursant 20 millions d’euros, prêt payant inclus, pour s’offrir Facundo Medina. Un défenseur capable de jouer dans l’axe comme à gauche, agressif et propre techniquement, et capable de stabiliser une arrière-garde, Pablo Longoria pensait avoir fait une très bonne affaire.
Mais force est de constater que le rendement de l’Argentin n’est pas satisfaisant. Blessé dès son arrivée, il a manqué trois mois de compétition, mettant un temps très important à revenir. Et depuis, malgré un temps de jeu conséquent, il ne donne pas vraiment satisfaction. Si Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard récupèrent beaucoup de critiques en défense, il ne faut pas oublier Facundo Medina pour Le Phocéen, qui a décidé de s’attaquer à l’ancien lensois.

Medina, l'OM l'attend toujours

« Ce n’est pas une question de “bon” ou “mauvais” match isolé, c’est l’impression persistante d’un rendement qui ne colle pas au CV. Facundo Medina, lui, traîne un contexte moins simple. Les blessures laissent des traces, et le retour au rythme réel se fait rarement en claquant des doigts. On peut lui accorder ce paramètre sans difficulté. Mais là encore, Marseille n’a pas le luxe d’attendre indéfiniment : le championnat ne fait pas de pause, et la défense a besoin de repères immédiatement exploitables », a livré le média pro-marseillais, qui attendait autre chose de la première saison de Facundo Medina.
Avec seulement 16 matchs au compteur, l’Argentin dont la valeur a forcément baissé, n’est pas annoncé sur le départ cet été. Mais il va falloir qu’il mette rapidement le bleu de chauffe sous peine d’être lui aussi sous le feu des critiques s’il continue sa saison sur cette lancée globalement décevante.
