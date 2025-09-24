PSG : 6e au Ballon d'Or, Hakimi est écoeuré

La saison dernière, le PSG a remporté de nombreux titres collectifs qui ont permis à certains de ses joueurs de se placer parmi les meilleurs joueurs au monde selon le classement du Ballon d'Or. Seulement 6e, Achraf Hakimi, qui aspirait à mieux, rit jaune.

Lundi dernier au Théâtre du Châtelet, France Football remettait officiellement le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, devant les yeux d'un Lamine Yamal consolé par le Trophée Kopa et de plusieurs joueurs du PSG fiers. L'un des grands absents lors de cette cérémonie était toutefois Achraf Hakimi, lequel disputait un Classique au Vélodrome dans le même temps. C'est dans les vestiaires qu'il a pu assister à la remise du trophée à son coéquipier et, surtout, à la dernière partie du classement dévoilant du top 10 au top 3. Si Achraf Hakimi avait déclaré en août dernier mériter le Ballon d'Or, il a dû se contenter d'une décevante sixième place. Une position qui ne l'a pas agacé, mais qui l'a profondément déçu.

Hakimi a les boules, mais...

Dans un article qui lui est consacré, L'Equipe raconte les coulisses du moment où Achraf Hakimi a découvert son classement et l'après. On apprend que le joueur ne s'attendait pas du tout à être placé si bas par les votants. Devant ses coéquipiers, tous « face à la télévision installée spécialement pour suivre l'événement, le Marocain n'a montré aucun signe d'agacement ou d'énervement », indique le quotidien sportif français. Le latéral droit parisien avait toutefois déjà accepté l'idée qu'il ne serait pas sacré, tant les débats tournaient uniquement autour du duel Dembélé - Yamal. Mais au fond de lui, il s'attendait à mieux.

Malgré tout, « finir dans les six meilleurs joueurs du monde est déjà une belle fierté » pour l'entourage de celui qui a terminé la saison dernière avec un total ahurissant de 9 buts et 14 passes décisives. Une prouesse qui, pour lui, méritait d'être mieux récompensée dans la mesure où il évolue en tant que défenseur.