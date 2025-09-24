ICONSPORT_269790_0012
Achraf Hakimi lors de PSG - Angers

PSG : 6e au Ballon d'Or, Hakimi est écoeuré

PSG24 sept. , 16:00
parQuentin Mallet
La saison dernière, le PSG a remporté de nombreux titres collectifs qui ont permis à certains de ses joueurs de se placer parmi les meilleurs joueurs au monde selon le classement du Ballon d'Or. Seulement 6e, Achraf Hakimi, qui aspirait à mieux, rit jaune.
Lundi dernier au Théâtre du Châtelet, France Football remettait officiellement le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, devant les yeux d'un Lamine Yamal consolé par le Trophée Kopa et de plusieurs joueurs du PSG fiers. L'un des grands absents lors de cette cérémonie était toutefois Achraf Hakimi, lequel disputait un Classique au Vélodrome dans le même temps. C'est dans les vestiaires qu'il a pu assister à la remise du trophée à son coéquipier et, surtout, à la dernière partie du classement dévoilant du top 10 au top 3. Si Achraf Hakimi avait déclaré en août dernier mériter le Ballon d'Or, il a dû se contenter d'une décevante sixième place. Une position qui ne l'a pas agacé, mais qui l'a profondément déçu.

Lire aussi

Le geste humiliant du PSG envers l’OMLe geste humiliant du PSG envers l’OM
PSG : Lucas Chevalier plaide coupablePSG : Lucas Chevalier plaide coupable

Hakimi a les boules, mais...

Dans un article qui lui est consacré, L'Equipe raconte les coulisses du moment où Achraf Hakimi a découvert son classement et l'après. On apprend que le joueur ne s'attendait pas du tout à être placé si bas par les votants. Devant ses coéquipiers, tous « face à la télévision installée spécialement pour suivre l'événement, le Marocain n'a montré aucun signe d'agacement ou d'énervement », indique le quotidien sportif français. Le latéral droit parisien avait toutefois déjà accepté l'idée qu'il ne serait pas sacré, tant les débats tournaient uniquement autour du duel Dembélé - Yamal. Mais au fond de lui, il s'attendait à mieux.
Malgré tout, « finir dans les six meilleurs joueurs du monde est déjà une belle fierté » pour l'entourage de celui qui a terminé la saison dernière avec un total ahurissant de 9 buts et 14 passes décisives. Une prouesse qui, pour lui, méritait d'être mieux récompensée dans la mesure où il évolue en tant que défenseur.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271221_0010
Ligue 2

« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune

ICONSPORT_271025_0465
Ligue des Champions

LdC : Barça-PSG fait paniquer les autorités

ICONSPORT_271638_0161
OM

OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale

ICONSPORT_268740_0018
Ligue des Champions

Barça - PSG : Lamine Yamal a un plan

Fil Info

17:00
« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune
16:40
LdC : Barça-PSG fait paniquer les autorités
16:20
OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale
15:30
Barça - PSG : Lamine Yamal a un plan
15:10
ASSE : Horneland est énervé
14:50
OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir
14:30
LdC : Barcola, Neves et Doué de retour à Barcelone, le PSG respire
14:00
Le Bayern tremble, Harry Kane de retour à Tottenham ?
13:40
Nantes veut recruter un joker à l'OM !

Derniers commentaires

OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir

ridicule comme 99.9% de tes interventions

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

1 ex aequo pendant que vous êtes au coude à coude avec Lens et que Strasbourg peut potentiellement vous placer à 6 pts.....la honte ^^

OM : Marseille doit viser le titre !

Mais juste ...pourquoi vous répondez pas quand on vous demande pourquoi marseille a pas gagner la coupe de france depuis 1989 c1 depuis 1993 championnat 2010 et pas jouer et gagner la coupe intercontinentale ??🤔🤔

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading