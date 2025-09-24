ICONSPORT_271638_0210

PSG : Lucas Chevalier plaide coupable

PSG24 sept. , 13:00
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain a vécu un lundi soir contrasté. Le club de la capitale est passé de la frustration avec la défaite 1-0 dans le Classique à une joie immense grâce au Ballon d’or d’Ousmane Dembélé. Mais un joueur parisien n’a pas passé une meilleure soirée. Lucas Chevalier a reconnu son erreur.
Le Paris Saint-Germain a concédé sa première défaite de la saison à Marseille ce lundi soir dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1 (1-0). La première défaite parisienne du côté du Vélodrome en championnat depuis 14 ans. La fin d’une série grâce à un but contre son camp de Marquinhos. Sur l’action Lucas Chevalier manque sa sortie et permet à l’OM d’inscrire la seule réalisation de la rencontre. Un premier Classique entaché d’une erreur pour l’ancien lillois malgré quelques arrêts importants par la suite. Sur les réseaux sociaux, le portier de l’équipe de France s’est exprimé.
Quand il part, il accuse un léger retard et la distance est trop grande. C’est une question de centimètres, mais c’est ça le très haut niveau.
- Christophe Lollichon (ancien entraineur des gardiens à Chelsea) sur la sortie de Lucas Chevalier sur Eurosport

Lucas Chevalier frustré après la défaite à l’OM

Sur son compte Instagram le néo parisien a publié un court message : « De la frustration personnelle et surtout déçu de ne pas avoir pu vous ramener cette victoire. Prêt à repartir. Allez Paris, » a-t-il écrit en story. Une bévue qui n’efface pas les bons débuts du portier parisien avec le club de la capitale. Décisif pour son premier match en Supercoupe de l’UEFA, Lucas Chevalier a déjà quatre clean sheets à son compteur sur cet exercice 2025/2026. Le Français aura l’occasion de se refaire dès samedi avec la réception de l’AJ Auxerre, puis avec un déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Pour rappel, le gardien de but a été acheté plus de 40 millions d’euros cet été au LOSC. Le portier des Bleus a une carte à jouer cette saison en sélection avec la blessure de Mike Maignan, mais les performances devront être au rendez-vous.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 23 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0343
OM

Nantes veut recruter un joker à l'OM !

l ol sauve de la ligue 2 aulas reste confiant iconsport 260916 0015 394884
OL

« J’ai fait une erreur » : Aulas avoue tout

ICONSPORT_271638_0248
OM

OM : Marseille doit viser le titre !

ol om le but lyonnais accorde a pavel sulc iconsport 268698 0162 398230
OL

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

Fil Info

13:40
Nantes veut recruter un joker à l'OM !
13:20
« J’ai fait une erreur » : Aulas avoue tout
12:40
OM : Marseille doit viser le titre !
12:20
OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?
12:00
Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté
11:40
« Dembélé, j’ai des doutes » : Pierre Ménès est brutal
11:20
Liverpool : Hugo Ekitike présente ses excuses
11:00
Le geste humiliant du PSG envers l’OM
10:30
OL : La Farmers League, la nouvelle star de Lyon s’étouffe

Derniers commentaires

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

ouin ouin ouin calimero tete d'oeuf

Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté

Si Superleague il y avait, selon la derniere monture, elle serait compatible avec les championnats nationaux, meme si je vois mal ceux ci accepter... Mais quoi qu il en soit ca ne ferait qu agrandir encore plus le gouffre financier entre les grands clubs qui participent de plus en plus a des événements rémunérateurs et les clubs dits classique des championnats nationaux

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

tu dis de la grosse merde l'alsacien

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

par contre vos joueurs ils ont toujour le meme comportement execrable

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

marseille ne gagne pas d'argent tu connais vraiment r

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading