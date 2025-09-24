PSG : Lucas Chevalier plaide coupable

Le Paris Saint-Germain a vécu un lundi soir contrasté. Le club de la capitale est passé de la frustration avec la défaite 1-0 dans le Classique à une joie immense grâce au Ballon d’or d’Ousmane Dembélé. Mais un joueur parisien n’a pas passé une meilleure soirée. Lucas Chevalier a reconnu son erreur.

Le Paris Saint-Germain a concédé sa première défaite de la saison à Marseille ce lundi soir dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1 (1-0). La première défaite parisienne du côté du Vélodrome en championnat depuis 14 ans. La fin d’une série grâce à un but contre son camp de Marquinhos . Sur l’action Lucas Chevalier manque sa sortie et permet à l’OM d’inscrire la seule réalisation de la rencontre. Un premier Classique entaché d’une erreur pour l’ancien lillois malgré quelques arrêts importants par la suite. Sur les réseaux sociaux, le portier de l’équipe de France s’est exprimé.

Quand il part, il accuse un léger retard et la distance est trop grande. C’est une question de centimètres, mais c’est ça le très haut niveau. - Christophe Lollichon (ancien entraineur des gardiens à Chelsea) sur la sortie de Lucas Chevalier sur Eurosport

Lucas Chevalier frustré après la défaite à l’OM

Sur son compte Instagram le néo parisien a publié un court message : « De la frustration personnelle et surtout déçu de ne pas avoir pu vous ramener cette victoire. Prêt à repartir. Allez Paris, » a-t-il écrit en story. Une bévue qui n’efface pas les bons débuts du portier parisien avec le club de la capitale. Décisif pour son premier match en Supercoupe de l’UEFA, Lucas Chevalier a déjà quatre clean sheets à son compteur sur cet exercice 2025/2026. Le Français aura l’occasion de se refaire dès samedi avec la réception de l’AJ Auxerre, puis avec un déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Pour rappel, le gardien de but a été acheté plus de 40 millions d’euros cet été au LOSC. Le portier des Bleus a une carte à jouer cette saison en sélection avec la blessure de Mike Maignan, mais les performances devront être au rendez-vous.