Vitinha au Real, le PSG met les choses au clair

Les rumeurs incessantes venues d’Espagne au sujet d’un potentiel transfert de Vitinha au Real Madrid ont provoqué la réaction du PSG, qui n’a pas l’intention de laisser partir l’international portugais.

L’Espagne ne parle que de ça ou presque. Chaque jour, un média pro-Madrid évoque un potentiel transfert de Vitinha au Real la saison prochaine. Certains échos parlent d’un deal à 90 millions d’euros ou même d’un échange avec Vinicius Junior ou Jude Bellingham . Des informations étonnantes tant l’international portugais est précieux au Paris Saint-Germain, pour ne pas dire capital dans le système de jeu de Luis Enrique.

Le coach espagnol a fait de l’ancien joueur du FC Porto un milieu de terrain hors-normes, sans doute l’un des meilleurs à son poste à présent. Un départ de Vitinha n’est donc pas à l’ordre du jour au PSG, d’autant que le Portugais est sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2029. Le compte insider Djamel, toujours très fiable et bien informé auprès de la direction du club Bleu et Rouge, confirme qu’aucun transfert n’est prévu ni cet été, ni plus tard, pour le maître à jouer de 25 ans.

« Vitinha est très heureux au PSG et se sent pleinement épanoui à Paris. Il est considéré comme un joueur intouchable, tant par le coach que par la direction » explique le compte insider sur X. Une clarification nécessaire de la part du Paris Saint-Germain alors qu’en Espagne, on continue de s’enflammer pour un possible transfert de l’ancien du FC Porto vers la capitale espagnole. Priorité de Florentino Pérez, qui voit en lui un potentiel successeur de Luka Modric ou de Toni Kroos, Vitinha a donc de fortes chances de rester au PSG la saison prochaine.

Le PSG ne veut pas lâcher Vitinha

Une excellente nouvelle pour les supporters franciliens, qui n'envisagent de toute façon pas une seconde un éventuel départ de leur meilleur milieu de terrain, lequel forme un trio extrêmement complémentaire avec Joao Neves et Fabian Ruiz depuis plusieurs mois. Reste maintenant à voir si, malgré cette position claire et assumée par le PSG, le Real Madrid ou d’autres clubs (Manchester City?) tenteront quand même une offensive pour faire craquer Paris et attirer Vitinha l’été prochain.