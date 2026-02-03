ICONSPORT_263636_0246
Vitinha - PSG

Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?

PSG03 févr. , 18:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG devrait être actif sur le marché des transferts l’été prochain, d’autant que certains joueurs clés pourraient quitter le navire francilien. Vitinha reste notamment très courtisé par le Real Madrid.
Cet hiver, le Paris Saint-Germain a adopté une stratégie de discrétion sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources, l’idée était de privilégier la stabilité avant d’envisager des changements sans doute majeurs lors de l’intersaison estivale. Plusieurs dossiers seront à gérer, tant au niveau des arrivées que des départs. Sur ce point, Vitinha reste dans le viseur de grands clubs comme le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole semble déterminé à faire plier le PSG, malgré le contrat du Portugais qui court encore jusqu’en juin 2029 avec les champions d’Europe.

Le Real Madrid y croit plus que jamais 

D’après Fichajes, le Real Madrid préparer une offre XXL pour s’attacher les services de Vitinha. Le média évoque un montant de transfert pouvant atteindre 150 millions d’euros. Pour maximiser leurs chances dans ce dossier, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu envisagent également d’inclure dans l’opération des joueurs comme Eduardo Camavinga ou Arda Güler comme monnaie d’échange.

Lire aussi

Le PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projetLe PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projet
Le Real Madrid, qui n’a pas encore réussi à compenser les départs de Toni Kroos et Luka Modric, se cherche une perle rare pour les dix prochaines années. Vitinha est perçu comme le joueur idéal pour s’intégrer dans le collectif madrilène.
Si le Paris Saint-Germain ne souhaite pas céder Vitinha, ce dossier devrait tenir en haleine les fans et observateurs de football tout au long de l’été prochain. La Casa Blanca entend animer le marché dans quelques mois, alors que les résultats collectifs du Real Madrid restent loin des attentes. Le PSG sait à quoi s’en tenir et devra montrer les crocs pour résister aux assauts madrilènes. Pour l’instant, Vitinha n’a d’ailleurs pas demandé à quitter les champions d’Europe. Mais dans le football, la situation peut évoluer très vite.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_120190_0207
Mercato

Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco

ICONSPORT_289515_0011
OM

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

ICONSPORT_285460_0705
Mercato

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Fil Info

03 févr. , 17:58
Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco
03 févr. , 17:53
Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé
03 févr. , 17:40
Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes
03 févr. , 17:20
OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix
03 févr. , 17:00
Chevalier snobé, zéro larmes au PSG
03 févr. , 16:40
L'OM et Rennes explosent le top 10 du mercato
03 févr. , 16:20
Torrent d’insultes sur Saint-Maximin, Lens réagit !
03 févr. , 16:00
Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

Derniers commentaires

OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Sacré olympitre🤣🤣

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

mange ton caca red13

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose

Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading