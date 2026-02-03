La Tunisie confirme le transfert à 1 ME du PSG

Le Paris Saint-Germain n'a pas été très actif lors de cette fenêtre hivernale de transferts qui vient de se terminer. A noter toutefois, le club de la capitale a validé l'arrivée définitive du grand espoir tunisien Khalil Ayari.

Le mercato hivernal est souvent le moment idéal pour réaliser quelques ajustements dans l'effectif et combler d'éventuels départs. Pour le Paris Saint-Germain , cette fenêtre de janvier n'a toutefois pas été très prolifique. Devant l'opportunité de recruter la jeune pépite issue de la Masia, Dro Fernandez, contre un chèque de seulement 8 millions d'euros, Luis Campos, avec l'aval de Luis Enrique, a bouclé ce joli coup. Mais c'est à peu près tout… ou presque.

Sans faire de bruit, le champion d'Europe en titre a également rendu définitif le transfert de Khalil Ayari, la pépite tunisienne qui avait signé avec la réserve du club de la capitale en septembre dernier en provenance du Stade Tunisien le temps d'un prêt et d'une mise à l'essai.

Le PSG valide le transfert de sa pépite tunisienne

Considéré comme un grand espoir du football tunisien, Khalil Ayari évoluait jusqu'à présent avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain et n'était présent que sous la forme d'un prêt. Alors que le club de la capitale poussait depuis quelques jours pour lever l'option d'achat , d'un montant d'un million d'euros selon les informations relayées par La Presse de Tunisie, Badreddine Nacef a confirmé que Khalil Ayari rejoignait définitivement le PSG. Dans une déclaration aux médias, le porte-parole du Stade Tunisien a confirmé qu'il existait une clause d'achat dans les détails du prêt activable jusqu'en juin 2026.