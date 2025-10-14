PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Etincelant depuis deux ans, Lamine Yamal fait rêver le Qatar pour l’avenir du PSG. Mais du côté de Barcelone, un départ de la star espagnole chez le champion d’Europe est jugé inenvisageable.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2010, le Qatar a toujours mis l’accent sur le recrutement de grandes stars internationales. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi ont porté les couleurs parisiennes. Mais depuis l’arrivée de Luis Enrique il y a deux ans, cette tendance s’est estompée. Le sélectionneur de la Roja est davantage focalisé sur la construction d’un collectif et cela a porté ses fruits avec le premier sacre du PSG en Ligue des Champions en mai dernier.

« pour rien au monde ». Le média espagnol, qui cite des sources internes au sein du FC Barcelone, va plus loin en affirmant que même une offre à hauteur de 400 millions d’euros serait refusée par le champion d’Espagne en titre. Selon les informations du journaliste Romain Molina, le Qatar aimerait revenir à ses premières idées en faisant signer la plus grande star du football actuel : Lamine Yamal . Une folie à plus de 200 millions d’euros est évoquée. Mais selon les informations du site El Desmarque, Lamine Yamal a été jugé intransférable par l’état-major du Barça qui ne veut entendre parler du départ de son prodige espagnol. Le média espagnol, qui cite des sources internes au sein du FC Barcelone, va plus loin en affirmant que même une offre à hauteur de 400 millions d’euros serait refusée par le champion d’Espagne en titre.

Le Barça prêt à refuser 400 ME pour Lamine Yamal

Une précision qui intervient au moment où le club saoudien d’Al-Hilal a également été cité comme un potentiel candidat à la signature de Lamine Yamal, avec l’intention de frapper fort et de monter jusqu’à 400 millions d’euros si cela était nécessaire. Déjà détenteur de la plus grosse vente de l’histoire du football avec Neymar, cédé au PSG pour 222 millions d’euros, le Barça n’a pas l’intention de battre son propre record avec Lamine Yamal. Joan Laporta devra en tout cas avoir les reins très solides dans les prochains mois, El Desmarque confirmant noir sur blanc que le PSG et Al-Hilal sont « très intéressés » par le recrutement de Lamine Yamal dans un futur proche. Reste à voir si dans les faits, le Barça osera refuser une potentielle offre à plus de 200 millions d’euros pour son talentueux gaucher de 18 ans.